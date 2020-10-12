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Лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стала Всемирная продовольственная программа ООН, где одним из ключевых и крупнейших доноров является Россия.

В этом году перед Норвежским Нобелевским комитетом стояла нелегкая задача выбрать лауреата из 318 номинантов, среди которых были 211 человек и 107 организаций. Председатель комитета Берит Райсс-Андерсен объявила, что премия присуждена ВПП ООН "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов". И именно всемирная пандемия коронавируса показала, как важно сегодня существование продовольственной программы. "Пока у нас нет медицинской вакцины, еда - лучшая вакцина против хаоса. Без этого мы могли бы наблюдать рост социальных волнений и протестов, рост миграции, углубление конфликтов и широкое недоедание среди групп населения, которые ранее были защищены от голода", - считает исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли. В июне в штаб-квартире организации сообщили, что, в связи с пандемией COVID-19, она предпринимает самые масштабные гуманитарные меры в своей истории: число людей, которым она помогает, выросло с рекордных 97 миллионов в 2019 году до 138.

Во Всемирной продовольственной программе прогнозируют сильный голод в мире

Узнав о премии, директор программы, в первую очередь, поблагодарил своих сотрудников: "Они всегда на месте, в самых тяжелых и сложных точках в мире, независимо от того, война там, конфликт или климатическая катастрофа. Они заслужили эту награду". Но понятно, что существование Всемирной Продовольственной программы было бы невозможно без поддержки государств-членов ООН и организаций. Одним из 20 крупнейших доноров ВПП является Российская Федерация. С 2003 года правительство РФ направило на поддержку гуманитарных операций и проектов программы в мире более 430 миллионов долларов. Россия представлена и в главном руководящем органе организации - Исполнительном совете ВПП ООН, причем, дважды россияне были его председателями. В апреле 2019 года в Риме было подписано очередное Соглашение о стратегическом партнерстве - на 2019-2022 годы. Неудивительно, что в Кремле, по словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, поздравили Всемирную Продовольственную программу с получением Нобелевской премии.

ВПП ООН - ведущая гуманитарная организация, борющаяся с голодом во всем мире. Она была создана в 1961 году в качестве эксперимента по предоставлению продовольственной помощи в рамках системы ООН, а с 1965 года работает на постоянной основе. По данным, представленным на официальном сайте wfp.org, сегодня 5000 грузовиков, 20 океанских грузовых судов и 92 самолета ежедневно находятся в пути, чтобы доставить еду и гуманитарную помощь тем, кто в них нуждается.

Очень кстати

В текущем году размер Нобелевской премии увеличен с 9 до 10 миллионов шведских крон (около 956 тысяч евро - "РГ"). Из-за пандемии коронавируса, церемония награждения пройдет в онлайн-формате с прямыми включениями из нескольких стран. По традиции, она состоится 10 декабря - в день кончины основателя премии - шведского предпринимателя Альфреда Нобеля.

Международные организации ООН Нобелевская премия Пандемия коронавируса COVID-19

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