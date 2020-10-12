В Пекин смогут въезжать только 500 человек в день

Власти китайской столицы решили ограничить число въезжающих в город. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, теперь в Пекин за сутки могут попасть лишь 500 человек, всем остальным придется ждать следующего дня.

Ограничения решили ввести после того, как у двух авиапассажиров, прибывших в Пекин, был обнаружен коронавирус (из 6870 человек, прилетевших 46 рейсами). К тому же в самом городе выявили три бессимптомных случая.

В связи с эти власти города намерены провести тестирование всего населения Пекина, которое составляет около 9 миллионов человек.