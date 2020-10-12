В понедельник на арене на Крестовском острове стартовал юбилейный 25-й St. Petersburg Open-2020. Это один из немногих теннисных турниров, который, несмотря на коронавирус, остался в спортивном календаре. Ведь московский ВТБ Кубок Кремля отменен.

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая ситуация поспокойнее, чем в Москве. Однако меры безопасности принимаются самые строгие. Сначала о зрителях. Болельщиков пустили на трибуны, но присутствовать на матчах смогут не 7, а 3,5 тысячи человек ежедневно. Роспотребнадзор дал разрешение только на 50-процентную наполняемость арены. При входе всем гостям измеряют температуру. Ношение масок и перчаток является обязательным. Везде расставлены санитайзеры. Теннис - это не футбол или баскетбол, когда после окончания одной игры можно расходиться по домам. На стадионе самые большие любители тенниса проводят целый день: на разных кортах смотрят матчи, которые иногда затягиваются на несколько часов, в перерывах ходят в кафе и обсуждают результаты.

Такое общение не запрещено, но вот подобраться поближе к самим теннисистам, например, во время автограф-сессии, на этот раз не получится. Хотя организаторы обещают каким-то образом перевести эти традиционные форматы в онлайн-режим. Подробностей пока нет. Но уже точно известно, что вечерние матчи, проходящие на центральном корте, будут показывать на большом экране автомобильного кинотеатра.

Что касается участников турнира, то их контакты с окружающими будут сведены к минимуму. В Санкт-Петербурге для теннисистов создадут изолированный "пузырь" в отеле. Это требования безопасности, которые предъявляет Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). Такая система действовала в Нью-Йорке на US Open. Хотя в Питере нет ограничения по количеству сопровождающих игрока лиц. Единственное условие - все должны провести эту неделю в одном режиме. Участники и их команды приедут с готовыми тестами на коронавирус, а потом будут регулярно проходить повторные проверки.

Впервые в своей истории St. Petersburg Open пройдет в категории ATP-500. Выше идут уже "Премьеры" и "Мастерсы". За победу чемпион получит больше призовых и больше рейтинговых очков. Так что состав на турнир подбирался звездный - 10 игроков из первой двадцатки мирового рейтинга. Но в последние дни сразу несколько топов отказались от участия. Ситуация с коронавирусом наверняка тоже повлияла на решение теннисистов. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, к примеру, не захотел рисковать и не поехал на US Open защищать титул. С питерских соревнований официально из-за COVID-19 снялся только бельгиец Давид Гоффен (14-й номер рейтинга). Он сдал положительный тест. Представитель Греции Стефанос Циципас (5), итальянец Маттео Берреттини (9), испанец Пабло Карреньо Буста (15), болгарин Григор Димитров (19) сослались на накопившуюся усталость. Что, кстати, тоже может соответствовать действительности. В календаре, перекроенном после паузы, турниры идут один за другим.

И все равно до Санкт-Петербурга доехала приличная компания: 12-я ракетка мира Денис Шаповалов из Канады, швейцарец Стэн Вавринка (18-й), еще один канадец Милош Раонич (21-й), хорват Борна Чорич (27-й) и, конечно, русская тройка - Андрей Рублев, который после четвертьфинала на "Ролан Гаррос" впервые в карьере попал в десятку сильнейших, Даниил Медведев (6-й) и Карен Хачанов (17-й).

Участники St. Petersburg Open живут в отеле - "пузыре", а зрители сидят на трибунах в масках и перчатках

Перед матчем первого круга Андрей Рублев рассказал, каково это - выступать в условиях, которые диктует коронавирусная реальность.

- Особенно тяжело играть без зрителей, но у нас нет выбора. Это часть нашего спорта. В любом случае, лучше играть так, чем не играть совсем, - приводит слова Рублева пресс-служба St. Petersburg Open. - Организаторы делают все возможное, чтобы проводить турниры в как можно более комфортных условиях, поэтому самое малое, что мы можем делать, - это выходить на корт и не жаловаться.

Когда верстался номер

Как сообщается в микроблоге ATP в "Твиттере", коронавирус обнаружен у одного из игроков на турнире в Санкт-Петербурге. Имя теннисиста пока не называется. Он был снят с соревнований. Сейчас идет процесс отслеживания контактировавших с ним людей.

- Из-за положительного результата теста на коронавирус, пройденного 11 октября, один из теннисистов снялся с турнира ATP категории "500" в Санкт-Петербурге, - говорится в заявлении. - Местные органы здравоохранения и медицинский штаб ATP продолжают наблюдать за игроком, который был отправлен на самоизоляцию. На данный момент симптомы заболевания у него отсутствуют. Мы отслеживаем, с кем контактировал игрок, чтобы идентифицировать и уведомить их.