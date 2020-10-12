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12.10.2020 12:38
Рубрика: Власть

В РФ создадут федеральный регистр всех льготников страны

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании правил ведения федерального регистра лиц, имеющих право на получение льготных лекарств. "Он объединит сведения обо всех льготниках, которые получают поддержку на федеральном уровне или в своем регионе, а при смене места жительства станет проще подтвердить свое право на получение поддержки от государства", - подчеркнул он на совещании со своими заместителями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Александр Корольков/РГ
Закон о регулировании рынка лекарств могут принять до конца года

Особое внимание будет уделено обеспечению защиты личных данных. "Доступ к конфиденциальной информации в регистре получат только сотрудники государственных органов, прежде всего - здравоохранения и Пенсионного фонда", - заверил Мишустин. Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

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