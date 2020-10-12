В РФПИ оценили сроки широкого применения вакцины "Спутник V" в РФ и за рубежом

На данный момент "Спутник V" - единственная вакцина в мире с точки зрения одобрения и проявленного к ней интереса, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В России массовая вакцинация, по оценкам эксперта, может быть запущена в конце октября-начале ноября, такой прогноз дал Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24". "Мы считаем, что вакцина в широкое применение в России уже будет запущена в конце октября-в начале ноября", - сказал он. При этом глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что полный цикл клинических исследований закончится только к концу июля-августу следующего года, так как наблюдения будут продолжаться еще полгода после того, как привьют последнего из 40 тысяч добровольцев. На данный момент прививки получили около 10 тысяч человек.

Кирилл Дмитриев рассказал, какая работа идет по поводу экспорта нашей вакцины в страны Азии, Латинской Америки, а также Беларусь. При этом он отметил, что производство вакцины на территории России будет нацелено, в первую очередь, на покрытие внутренних потребностей. А в другие страны Россия готова передавать технологию.

По словам Дмитриева, российская вакцина на Ближнем Востоке будет одобрена в ноябре. "Безусловно, мы также надеемся, что в том числе на Ближнем Востоке уже в ноябре можно будет одобрять и запускать российскую вакцину", - сказал глава РФПИ,