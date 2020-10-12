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12.10.2020 20:00
Рубрика: Общество

В России предложили ввести налог на бездетность

Текст: Елена Новоселова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ввести налог на бездетность предложили в "Совете матерей". Платить его будут должны как мужчины, так и женщины репродуктивного возраста. Тех же, кто не может завести ребенка по медицинским причинам, освободят от уплаты.

Минфин не рассматривает введение налога на бездетность

"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит", - цитирует председателя правления этой общероссийской общественной организации Татьяну Буцкую радио "Говорит Москва".

Она обещает не делать налог грабительским: "Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц". По мнению общественницы, если ты строишь карьеру, живешь для себя, путешествуешь, получаешь "пятое образование", плати.

Буцкая считает, что такая мера необходима в связи с низкой рождаемостью в стране.

Руководитель "Совета матерей" вспомнила советское время, когда с бездетных мужчин брали налог. "Если у человека есть принципиальная позиция не рожать ребёнка, хорошо, тогда помоги тем, кто их уже родил. Рождаемость в СССР могла быть и меньше, она сохранялась. Я уверена, что налог принёс пользу с точки зрения финансовой и демографической".

Общество Семья и дети Экономика Финансы Налоги

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