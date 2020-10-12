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12.10.2020 10:31
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 13 592 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 4395
  • 2. Санкт-Петербург 538
  • 3. Московская область 440
  • 4. Ростовская область 274
  • 5. Нижегородская область 271
  • 6. Архангельская область 242
  • 7. Свердловская область 218
  • 8. Ханты-Мансийский АО 208
  • 9. Воронежская область 204
  • 10. Кемеровская область 178
  • 11. Красноярский край 174
  • 12. Алтайский край 169
  • 13. Забайкальский край 169
  • 14. Ульяновская область 164
  • 15. Иркутская область 162
  • 16. Волгоградская область 161
  • 17. Ставропольский край 156
  • 18. Ямало-Ненецкий АО 154
  • 19. Республика Крым 152
  • 20. Мурманская область 151
  • 21. Томская область 151
  • 22. Омская область 149
  • 23. Республика Коми 148
  • 24. Оренбургская область 147
  • 25. Саратовская область 141
  • 26. Пензенская область 133
  • 27. Самарская область 129
  • 28. Тюменская область 128
  • 29. Республика Саха (Якутия) 120
  • 30. Новосибирская область 115
  • 31. Орловская область 112
  • 32. Удмуртская Республика 110
  • 33. Хабаровский край 110
  • 34. Пермский край 104
  • 35. Краснодарский край 102
  • 36. Кировская область 100
  • 37. Ленинградская область 99
  • 38. Тверская область 98
  • 39. Республика Бурятия 98
  • 40. Челябинская область 94
  • 41. Приморский край 92
  • 42. Рязанская область 88
  • 43. Брянская область 85
  • 44. Калужская область 84
  • 45. Республика Калмыкия 84
  • 46. Ивановская область 83
  • 47. Курская область 83
  • 48. Республика Дагестан 82
  • 49. Карачаево-Черкесская Республика 82
  • 50. Ярославская область 81
  • 51. Республика Алтай 81
  • 52. Кабардино-Балкарская Республика 78
  • 53. Белгородская область 77
  • 54. Калининградская область 75
  • 55. Костромская область 69
  • 56. Смоленская область 65
  • 57. Вологодская область 65
  • 58. Республика Мордовия 65
  • 59. Курганская область 65
  • 60. Республика Хакасия 65
  • 61. Новгородская область 64
  • 62. Тамбовская область 63
  • 63. Псковская область 63
  • 64. Владимирская область 62
  • 65. Астраханская область 62
  • 66. Сахалинская область 58
  • 67. Тульская область 57
  • 68. Амурская область 57
  • 69. Липецкая область 54
  • 70. Республика Карелия 51
  • 71. Республика Ингушетия 50
  • 72. Республика Башкортостан 50
  • 73. Магаданская область 45
  • 74. Республика Адыгея 43
  • 75. Республика Тыва 43
  • 76. Республика Северная Осетия 39
  • 77. Камчатский край 37
  • 78. Республика Марий Эл 36
  • 79. Республика Татарстан 35
  • 80. Чувашская Республика 35
  • 81. г. Севастополь 34
  • 82. Еврейская АО 28
  • 83. Чеченская Республика 7
  • 84. Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Чеченская Республика 0,3%
  • 3. Чувашская Республика 0,4%

За последние сутки подтверждено 125 летальных случаев:

  1. Ивановская область 1
  2. Липецкая область 1
  3. Московская область 5
  4. Тульская область 2
  5. Ярославская область 1
  6. Москва 34
  7. Калининградская область 1
  8. Республика Крым 2
  9. Краснодарский край 4
  10. Астраханская область 2
  11. Ростовская область 9
  12. Республика Дагестан 3
  13. Кабардино-Балкарская Республика 2
  14. Ставропольский край 4
  15. Республика Башкортостан 1
  16. Республика Татарстан 3
  17. Удмуртская Республика 3
  18. Пермский край 4
  19. Нижегородская область 5
  20. Самарская область 2
  21. Саратовская область 2
  22. Ульяновская область 4
  23. Свердловская область 4
  24. Ханты-Мансийский автономный округ 2
  25. Алтайский край 1
  26. Красноярский край 3
  27. Кемеровская область 6
  28. Новосибирская область 5
  29. Омская область 6
  30. Томская область 1
  31. Республика Бурятия 1
  32. Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 22 722 человека

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 793 человека:

  1. Белгородская область 7
  2. Брянская область 43
  3. Владимирская область 7
  4. Воронежская область 92
  5. Ивановская область 12
  6. Калужская область 21
  7. Костромская область 8
  8. Курская область 6
  9. Липецкая область 4
  10. Московская область 201
  11. Орловская область 30
  12. Рязанская область 6
  13. Смоленская область 4
  14. Тамбовская область 8
  15. Тверская область 3
  16. Тульская область 29
  17. Ярославская область 6
  18. Москва 1131
  19. Республика Карелия 4
  20. Республика Коми 8
  21. Архангельская область 5
  22. Вологодская область 50
  23. Калининградская область 84
  24. Ленинградская область 9
  25. Мурманская область 41
  26. Санкт-Петербург 269
  27. Республика Адыгея 33
  28. Республика Калмыкия 57
  29. Республика Крым 3
  30. Краснодарский край 18
  31. Астраханская область 10
  32. Волгоградская область 39
  33. Ростовская область 77
  34. Севастополь 5
  35. Республика Дагестан 92
  36. Республика Ингушетия 11
  37. Кабардино-Балкарская Республика 21
  38. Карачаево-Черкесская Республика 8
  39. Чеченская Республика 2
  40. Ставропольский край 47
  41. Республика Башкортостан 6
  42. Республика Мордовия 45
  43. Республика Татарстан 7
  44. Удмуртская Республика 10
  45. Республика Чувашия 1
  46. Пермский край 53
  47. Кировская область 26
  48. Нижегородская область 41
  49. Оренбургская область 68
  50. Пензенская область 25
  51. Самарская область 30
  52. Саратовская область 40
  53. Ульяновская область 67
  54. Курганская область 48
  55. Свердловская область 151
  56. Тюменская область 11
  57. Ханты-Мансийский автономный округ 63
  58. Ямало-Ненецкий автономный округ 12
  59. Челябинская область 35
  60. Республика Алтай 19
  61. Республика Тыва 2
  62. Республика Хакасия 21
  63. Алтайский край 117
  64. Красноярский край 15
  65. Иркутская область 55
  66. Кемеровская область 22
  67. Новосибирская область 37
  68. Омская область 28
  69. Томская область 11
  70. Республика Бурятия 29
  71. Республика Саха (Якутия) 25
  72. Забайкальский край 14
  73. Камчатский край 5
  74. Приморский край 43
  75. Амурская область 41
  76. Магаданская область 26
  77. Хабаровский край 18
  78. Сахалинская область 13
  79. Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 024 235
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