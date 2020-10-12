За сутки в России подтверждено 13 592 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 4395
- 2. Санкт-Петербург 538
- 3. Московская область 440
- 4. Ростовская область 274
- 5. Нижегородская область 271
- 6. Архангельская область 242
- 7. Свердловская область 218
- 8. Ханты-Мансийский АО 208
- 9. Воронежская область 204
- 10. Кемеровская область 178
- 11. Красноярский край 174
- 12. Алтайский край 169
- 13. Забайкальский край 169
- 14. Ульяновская область 164
- 15. Иркутская область 162
- 16. Волгоградская область 161
- 17. Ставропольский край 156
- 18. Ямало-Ненецкий АО 154
- 19. Республика Крым 152
- 20. Мурманская область 151
- 21. Томская область 151
- 22. Омская область 149
- 23. Республика Коми 148
- 24. Оренбургская область 147
- 25. Саратовская область 141
- 26. Пензенская область 133
- 27. Самарская область 129
- 28. Тюменская область 128
- 29. Республика Саха (Якутия) 120
- 30. Новосибирская область 115
- 31. Орловская область 112
- 32. Удмуртская Республика 110
- 33. Хабаровский край 110
- 34. Пермский край 104
- 35. Краснодарский край 102
- 36. Кировская область 100
- 37. Ленинградская область 99
- 38. Тверская область 98
- 39. Республика Бурятия 98
- 40. Челябинская область 94
- 41. Приморский край 92
- 42. Рязанская область 88
- 43. Брянская область 85
- 44. Калужская область 84
- 45. Республика Калмыкия 84
- 46. Ивановская область 83
- 47. Курская область 83
- 48. Республика Дагестан 82
- 49. Карачаево-Черкесская Республика 82
- 50. Ярославская область 81
- 51. Республика Алтай 81
- 52. Кабардино-Балкарская Республика 78
- 53. Белгородская область 77
- 54. Калининградская область 75
- 55. Костромская область 69
- 56. Смоленская область 65
- 57. Вологодская область 65
- 58. Республика Мордовия 65
- 59. Курганская область 65
- 60. Республика Хакасия 65
- 61. Новгородская область 64
- 62. Тамбовская область 63
- 63. Псковская область 63
- 64. Владимирская область 62
- 65. Астраханская область 62
- 66. Сахалинская область 58
- 67. Тульская область 57
- 68. Амурская область 57
- 69. Липецкая область 54
- 70. Республика Карелия 51
- 71. Республика Ингушетия 50
- 72. Республика Башкортостан 50
- 73. Магаданская область 45
- 74. Республика Адыгея 43
- 75. Республика Тыва 43
- 76. Республика Северная Осетия 39
- 77. Камчатский край 37
- 78. Республика Марий Эл 36
- 79. Республика Татарстан 35
- 80. Чувашская Республика 35
- 81. г. Севастополь 34
- 82. Еврейская АО 28
- 83. Чеченская Республика 7
- 84. Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Чеченская Республика 0,3%
- 3. Чувашская Республика 0,4%
За последние сутки подтверждено 125 летальных случаев:
- Ивановская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 5
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 34
- Калининградская область 1
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 4
- Астраханская область 2
- Ростовская область 9
- Республика Дагестан 3
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Пермский край 4
- Нижегородская область 5
- Самарская область 2
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 4
- Свердловская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Алтайский край 1
- Красноярский край 3
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 5
- Омская область 6
- Томская область 1
- Республика Бурятия 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 22 722 человека
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 793 человека:
- Белгородская область 7
- Брянская область 43
- Владимирская область 7
- Воронежская область 92
- Ивановская область 12
- Калужская область 21
- Костромская область 8
- Курская область 6
- Липецкая область 4
- Московская область 201
- Орловская область 30
- Рязанская область 6
- Смоленская область 4
- Тамбовская область 8
- Тверская область 3
- Тульская область 29
- Ярославская область 6
- Москва 1131
- Республика Карелия 4
- Республика Коми 8
- Архангельская область 5
- Вологодская область 50
- Калининградская область 84
- Ленинградская область 9
- Мурманская область 41
- Санкт-Петербург 269
- Республика Адыгея 33
- Республика Калмыкия 57
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 18
- Астраханская область 10
- Волгоградская область 39
- Ростовская область 77
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 92
- Республика Ингушетия 11
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 47
- Республика Башкортостан 6
- Республика Мордовия 45
- Республика Татарстан 7
- Удмуртская Республика 10
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 53
- Кировская область 26
- Нижегородская область 41
- Оренбургская область 68
- Пензенская область 25
- Самарская область 30
- Саратовская область 40
- Ульяновская область 67
- Курганская область 48
- Свердловская область 151
- Тюменская область 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 63
- Ямало-Ненецкий автономный округ 12
- Челябинская область 35
- Республика Алтай 19
- Республика Тыва 2
- Республика Хакасия 21
- Алтайский край 117
- Красноярский край 15
- Иркутская область 55
- Кемеровская область 22
- Новосибирская область 37
- Омская область 28
- Томская область 11
- Республика Бурятия 29
- Республика Саха (Якутия) 25
- Забайкальский край 14
- Камчатский край 5
- Приморский край 43
- Амурская область 41
- Магаданская область 26
- Хабаровский край 18
- Сахалинская область 13
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 024 235