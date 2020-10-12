За сутки в России подтверждено 13 592 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1. Москва 4395

2. Санкт-Петербург 538

3. Московская область 440

4. Ростовская область 274

5. Нижегородская область 271

6. Архангельская область 242

7. Свердловская область 218

8. Ханты-Мансийский АО 208

9. Воронежская область 204

10. Кемеровская область 178

11. Красноярский край 174

12. Алтайский край 169

13. Забайкальский край 169

14. Ульяновская область 164

15. Иркутская область 162

16. Волгоградская область 161

17. Ставропольский край 156

18. Ямало-Ненецкий АО 154

19. Республика Крым 152

20. Мурманская область 151

21. Томская область 151

22. Омская область 149

23. Республика Коми 148

24. Оренбургская область 147

25. Саратовская область 141

26. Пензенская область 133

27. Самарская область 129

28. Тюменская область 128

29. Республика Саха (Якутия) 120

30. Новосибирская область 115

31. Орловская область 112

32. Удмуртская Республика 110

33. Хабаровский край 110

34. Пермский край 104

35. Краснодарский край 102

36. Кировская область 100

37. Ленинградская область 99

38. Тверская область 98

39. Республика Бурятия 98

40. Челябинская область 94

41. Приморский край 92

42. Рязанская область 88

43. Брянская область 85

44. Калужская область 84

45. Республика Калмыкия 84

46. Ивановская область 83

47. Курская область 83

48. Республика Дагестан 82

49. Карачаево-Черкесская Республика 82

50. Ярославская область 81

51. Республика Алтай 81

52. Кабардино-Балкарская Республика 78

53. Белгородская область 77

54. Калининградская область 75

55. Костромская область 69

56. Смоленская область 65

57. Вологодская область 65

58. Республика Мордовия 65

59. Курганская область 65

60. Республика Хакасия 65

61. Новгородская область 64

62. Тамбовская область 63

63. Псковская область 63

64. Владимирская область 62

65. Астраханская область 62

66. Сахалинская область 58

67. Тульская область 57

68. Амурская область 57

69. Липецкая область 54

70. Республика Карелия 51

71. Республика Ингушетия 50

72. Республика Башкортостан 50

73. Магаданская область 45

74. Республика Адыгея 43

75. Республика Тыва 43

76. Республика Северная Осетия 39

77. Камчатский край 37

78. Республика Марий Эл 36

79. Республика Татарстан 35

80. Чувашская Республика 35

81. г. Севастополь 34

82. Еврейская АО 28

83. Чеченская Республика 7

84. Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,3%

3. Чувашская Республика 0,4% За последние сутки подтверждено 125 летальных случаев: Ивановская область 1 Липецкая область 1 Московская область 5 Тульская область 2 Ярославская область 1 Москва 34 Калининградская область 1 Республика Крым 2 Краснодарский край 4 Астраханская область 2 Ростовская область 9 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 2 Ставропольский край 4 Республика Башкортостан 1 Республика Татарстан 3 Удмуртская Республика 3 Пермский край 4 Нижегородская область 5 Самарская область 2 Саратовская область 2 Ульяновская область 4 Свердловская область 4 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Алтайский край 1 Красноярский край 3 Кемеровская область 6 Новосибирская область 5 Омская область 6 Томская область 1 Республика Бурятия 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 22 722 человека За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 793 человека: Белгородская область 7 Брянская область 43 Владимирская область 7 Воронежская область 92 Ивановская область 12 Калужская область 21 Костромская область 8 Курская область 6 Липецкая область 4 Московская область 201 Орловская область 30 Рязанская область 6 Смоленская область 4 Тамбовская область 8 Тверская область 3 Тульская область 29 Ярославская область 6 Москва 1131 Республика Карелия 4 Республика Коми 8 Архангельская область 5 Вологодская область 50 Калининградская область 84 Ленинградская область 9 Мурманская область 41 Санкт-Петербург 269 Республика Адыгея 33 Республика Калмыкия 57 Республика Крым 3 Краснодарский край 18 Астраханская область 10 Волгоградская область 39 Ростовская область 77 Севастополь 5 Республика Дагестан 92 Республика Ингушетия 11 Кабардино-Балкарская Республика 21 Карачаево-Черкесская Республика 8 Чеченская Республика 2 Ставропольский край 47 Республика Башкортостан 6 Республика Мордовия 45 Республика Татарстан 7 Удмуртская Республика 10 Республика Чувашия 1 Пермский край 53 Кировская область 26 Нижегородская область 41 Оренбургская область 68 Пензенская область 25 Самарская область 30 Саратовская область 40 Ульяновская область 67 Курганская область 48 Свердловская область 151 Тюменская область 11 Ханты-Мансийский автономный округ 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 12 Челябинская область 35 Республика Алтай 19 Республика Тыва 2 Республика Хакасия 21 Алтайский край 117 Красноярский край 15 Иркутская область 55 Кемеровская область 22 Новосибирская область 37 Омская область 28 Томская область 11 Республика Бурятия 29 Республика Саха (Якутия) 25 Забайкальский край 14 Камчатский край 5 Приморский край 43 Амурская область 41 Магаданская область 26 Хабаровский край 18 Сахалинская область 13 Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 024 235