В Роструде рассказали об основаниях для внеплановых проверок во время COVID

Ограничения на проведение инспекциями труда надзорных мероприятий сохранятся до конца этого года и, возможно, перейдут на следующий, заявил замруководителя Роструда Иван Шкловец в понедельник, 12 ноября, на конференции медиагруппы "Актион".

Он напомнил, что в 2020 году для создания благоприятных условий для бизнеса большинство проверок были приостановлены. Сначала из плана были исключены все плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также некоммерческих организаций, численность которых не превышает 200 человек. Затем, от проверок освободили все организации за исключением тех, чья деятельность отнесена к категории высокого риска. Таких компаний в стране 6200, однако проверять их можно с периодичностью не чаще, чем один раз в два года. В результате, в плане проверок Роструда на текущий год осталось чуть более 3 тысяч компаний, что в 4 раза меньше, чем было заявлено в начале года до пандемии.

Шкловец также подчеркнул, что сократилось количество оснований для внеплановых проверок, их осталось всего три. Во-первых, для них могут стать факты причинения вреда жизни и здоровью работника и угроза причинения иного вреда, согласованного с органами прокуратуры. В их числе - невыплата работникам заработной платы или отдельных ее частей, непредоставление оплачиваемых отпусков, нарушение режима труда и отдыха, уклонение от оформления трудовых отношений или их ненадлежащее оформление, необеспечение работника средствами индивидуальной защиты, допуск к работе работника, не прошедшего в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку на рабочем месте или медицинский осмотр, а также отсутствие в организации системы управления охраной труда или ее ненадлежащее функционирование, непроведение специальной оценки условий труда, непредставление или нарушение представления гарантий и компенсаций работнику за работу во вредных или опасных условиях.

Во-вторых, с внеплановой проверкой надзорные органы могут заявиться в ту организацию, которой ранее было выдано предписание об устранении допущенных нарушений. И, наконец, третье основание для такой проверки - наличие поручения президента или правительства с указанием конкретного юридического лица, а также требование прокурора о проведении внеплановой проверки. Данная проверка уже не требует согласования с органами прокуратуры.

"Вот при наличие фактов таких рисков нарушений работников и получении такой информации инспекция труда вправе принять решение о назначении внеплановой выездной проверки", - сказал замруководителя Роструда.

Он также подчеркнул, что в ряде случаев увольнение работника может также явиться фактором, обуславливающим возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью как самого работника, так и иных граждан в связи с лишением средств существования при этом, если увольнение сопровождается нарушениями в части оплаты труда.

По его словам, ряд проверок, в основном - документарных, сегодня проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия. Однако выездные проверки не отменены. Они могут по-прежнему назначаться и проводиться по согласованию с органами прокуратуры.