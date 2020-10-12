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12.10.2020 15:36
Рубрика: Экономика

В Роструде рассказали об основаниях для внеплановых проверок во время COVID

Текст: Елена Манукиян
Ограничения на проведение инспекциями труда надзорных мероприятий сохранятся до конца этого года и, возможно, перейдут на следующий, заявил замруководителя Роструда Иван Шкловец в понедельник, 12 ноября, на конференции медиагруппы "Актион".
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Он напомнил, что в 2020 году для создания благоприятных условий для бизнеса большинство проверок были приостановлены. Сначала из плана были исключены все плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, а также некоммерческих организаций, численность которых не превышает 200 человек. Затем, от проверок освободили все организации за исключением тех, чья деятельность отнесена к категории высокого риска. Таких компаний в стране 6200, однако проверять их можно с периодичностью не чаще, чем один раз в два года. В результате, в плане проверок Роструда на текущий год осталось чуть более 3 тысяч компаний, что в 4 раза меньше, чем было заявлено в начале года до пандемии.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Шкловец также подчеркнул, что сократилось количество оснований для внеплановых проверок, их осталось всего три. Во-первых, для них могут стать факты причинения вреда жизни и здоровью работника и угроза причинения иного вреда, согласованного с органами прокуратуры. В их числе - невыплата работникам заработной платы или отдельных ее частей, непредоставление оплачиваемых отпусков, нарушение режима труда и отдыха, уклонение от оформления трудовых отношений или их ненадлежащее оформление, необеспечение работника средствами индивидуальной защиты, допуск к работе работника, не прошедшего в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку на рабочем месте или медицинский осмотр, а также отсутствие в организации системы управления охраной труда или ее ненадлежащее функционирование, непроведение специальной оценки условий труда, непредставление или нарушение представления гарантий и компенсаций работнику за работу во вредных или опасных условиях.

Во-вторых, с внеплановой проверкой надзорные органы могут заявиться в ту организацию, которой ранее было выдано предписание об устранении допущенных нарушений. И, наконец, третье основание для такой проверки - наличие поручения президента или правительства с указанием конкретного юридического лица, а также требование прокурора о проведении внеплановой проверки. Данная проверка уже не требует согласования с органами прокуратуры.

"Вот при наличие фактов таких рисков нарушений работников и получении такой информации инспекция труда вправе принять решение о назначении внеплановой выездной проверки", - сказал замруководителя Роструда.

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Он также подчеркнул, что в ряде случаев увольнение работника может также явиться фактором, обуславливающим возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью как самого работника, так и иных граждан в связи с лишением средств существования при этом, если увольнение сопровождается нарушениями в части оплаты труда.

По его словам, ряд проверок, в основном - документарных, сегодня проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия. Однако выездные проверки не отменены. Они могут по-прежнему назначаться и проводиться по согласованию с органами прокуратуры.

Экономика Бизнес Правительство Минтруд Роструд

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