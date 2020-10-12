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12.10.2020 19:38
Рубрика: Культура

Фестивали еврейского кино открылись в Петербурге и Екатеринбурге

Текст: Сусанна Альперина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня, 12 октября параллельно открылись Первый Петербургский еврейский кинофестиваль (1-й ПЕКФ) - он проходит в Новой Голландии, в кинотеатре "Англетер" и Доме Кино - и Третий Екатеринбургский еврейский кинофестиваль (3-й ЕЕКФ) - в Ельцин-центре и Доме Кино. Оба кинофестиваля продлятся по 17 октября. В программу фестивалей вошли лучшие художественные, документальные и короткометражные картины 4-го и 5-го Московских еврейских кинофестивалей, прошедших в 2018 и 2019 годах. Многие фильмы были представлены на таких престижных киносмотрах, как Международный фестиваль Tribeca (Нью-Йорк), Американский фестиваль независимого кино Sundance, Международный фестиваль документальных фильмов Hot Docs (Канада), кинофестивали в Торонто, Пекине, Гонконге, Салониках и другие.

Среди участников фестивалей: фильм "Неповиновение" о девушке, не принимаемой еврейской ортодоксальной общиной из-за ее нетрадиционной сексуальной ориентации; документальная драма "Адвокат" о женщине, защищающей в суде палестинских боевиков и радикалов. Духоподъемное документальное кино "93-я королева" рассказывает историю о женщине, принадлежащей еврейской ортодоксальной общине, которая решается занять "мужскую профессию" - стать гражданским судьей. Экспериментальная картина "В прах" рассказывает о мужчине, переживающим кончину своей супруги и ищущим ответы на вопросы о природе смерти. Сатирическая анимация "Седер-Мазохизм" предлагает современную трактовку историй об исходе евреев из египетского рабства и осмысляет место женщины в этом контексте. Также на каждом кинофестивале есть параллельная программа и образовательные мероприятия. Для каждого фильма оргкомитет организует творческие встречи и Q&A с создателями, привлекает профессиональных спикеров для лекций, мастер-классов и обсуждений тем, поднимающихся в картинах.

Фильмом открытия Первого ПЕКФ стала картина "Переводчик" одного из самых именитых словацких режиссеров Мартина Шулика. Это роуд-муви с поездкой вглубь старой доброй Европы, безвозвратно изменившейся после Второй мировой войны. Мировая премьера фильма состоялась на 68-м Берлинском кинофестивале в 2018 году. В России фильм был показан на 5-м юбилейном Московском еврейском фестивале в 2019 году.

3-й ЕЕКФ открылся российско-украинской документальной картиной "Into_нация большой Одессы" режиссера Александра Бруньковского, продюсер и соавтор сценария - автор этих строк. Фильм - размышление о малой родине, о том, почему даже любя родной город, люди покидают его. Премьера состоялась на Московском международном кинофестивале в 2018 году, картина стала лучшей в конкурсе 4-го Московского еврейского кинофестиваля и была отмечена Британской премией "Золотой Единорог". Также фильм был представлен на Одесском международном кинофестивале, фестивалях "Послание к человеку" (Санкт-Петербург), "Окно в Европу" (Выборг) и показан на российской неделе кино в Нью-Йорке.

Фильмом закрытия обоих фестивалей станет картина-победитель 5-го Московского еврейского кинофестиваля "Неортодокс" израильского режиссера Элирана Малка, посвященная теме борьбы на свободу выбора и проблеме дискриминации по национальному признаку. Картина была представлена на Пекинском международном кинофестивале в 2019 году.

Вообще, те, кто в наше время проводит кинофестивали с соблюдением всех правил и рекомендаций Роспотребнадзора, заслуживают похвалы за смелость. Сколько добрых слов из разных стран поступило, например, в адрес 42-го Московского Международного кинофестиваля - люди благодарили, что есть возможность посмотреть редкие фильмы, которые не увидишь порой в хорошем качестве в Сети, на большом экране.

На днях пришла новость, что будет проводиться "Киношок" в Анапе. Также в эти дни проходит и крупный кинофестиваль во Владивостоке "Меридианы Тихого".

Прямая речь

Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России, раввин:

- Расширение географии Еврейского кинофестиваля говорит не только о его растущей популярности, но, в первую очередь, об актуальности и злободневности представляемых на фестивале картин как с художественной, так и с тематической точек зрения. Настоящие фильмы интересны не только определенной целевой аудитории. За счет своей разножанровости и беспристрастности в отражении ситуации, бытующей в производстве картин на еврейскую тематику, это кино охватывает более широкую аудиторию, становясь культурным событием для совершенно разных групп людей. Уверен, что дебют фестиваля в Петербурге пройдет с успехом. И, конечно, постоянные поклонники Екатеринбургского фестиваля с нетерпением ждут его открытия.

Егор Одинцов, генеральный продюсер еврейских фестивалей в России:

- Мы очень счастливы, что наш фестиваль расширяется, что количество наших зрителей возрастает. Мы показываем не просто еврейское кино, мы делаем киносмотр наряду с другими крупными фестивалями, который демонстрирует современное независимое и смелое кино. Санкт-Петербург и Екатеринбург - города интеллектуальной и прогрессивной публики, реагирующей на события и тенденции мировой повестки. Поэтому мы надеемся, что наш фестиваль станет для них важным и интересным событием.

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