Вашингтон в последние дни разродился многочисленными сигналами о желании уже в ближайшие недели заключить с Россией сделку по контролю над ядерными вооружениями. Речь, в том числе, о выживании важнейшего и, увы, в своем роде последнего документа, ограничивающего возможность гонки вооружений - СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

Заключенный в 2010 году между Россией и США договор СНВ-3 ограничивает число баллистических ракет тяжелых бомбардировщиков и подводных лодок, межконтинентальных баллистических ракет до 700 единиц, а число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц. Если договор не будет продлен, эти ограничения исчезнут, что может спровоцировать новую гонку вооружений. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Дональд Трамп и его команда с неумолимым упорством разрушали одну международную сделку за другой: США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, Договора по открытому небу, сделки по ядерной программе Ирана, Парижского соглашения по климату. Каждый раз Трамп, критикуя заключивших эти соглашения предшественников, особенно Барака Обаму, обещал добиться сделки получше, но пока лишь ограничивался разрушением уже существовавших.

Казалось, что и СНВ-3, действие которого истекает 5 февраля 2021 года, может кануть в небытие, ведь на одни только переговоры по таким документам обычно уходят месяцы, если не годы. А Трамп только выдвигал заведомо нереалистичные требования, не проявляя никакой политической воли к продлению договора.

Но за последнюю неделю в американскую прессу просочилась уже третья "утечка" о том, что глава Белого дома спешно ищет ядерной сделки, на переговоры по которой будет достаточно одной-двух недель. Сначала агентство AP сообщило, что Москва и Вашингтон достигли "принципиальных договоренностей" по соглашению о контроле над ядерными вооружениями, хотя вопросы по деталям и его формату сохранялись. Затем газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в администрации рассказала о планах до конца месяца заключить рамочную сделку, предусматривающую продление СНВ-3 и временную заморозку общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок. Наконец, информресурс axios.com сообщил о стремлении Трампа заключить рамочное соглашение с Москвой до выборов в США, намеченных на 3 ноября.

Так что за сделку и почему именно сейчас хочет заключить Вашингтон?

Ответ на вторую часть вопроса лежит на поверхности. Такого рода утечки появляются в американской прессе не спонтанно, а когда чиновники хотят послать некий сигнал. Следует понимать и то, что в канун президентских выборов в США любое заявление подчинено главной цели - победе во внутренней борьбе за власть. Поэтому если в окружении Трампа столь настойчиво "сливают" журналистам эту тему, значит, считают, что она может помочь ему переизбраться на второй срок. Кстати, о стремлении к ядерной сделке с Россией Трамп говорил еще на самой заре президентства, поэтому в случае ее заключения мог бы представить это как исполнение обещания и внешнеполитический успех.

А вот по параметрам возможной сделки ясности меньше. Консультации с американской стороной, в том числе на высшем уровне, шли все последние месяцы, а недавно вопрос поднимался на встречах секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с американским визави Робертом О"Брайеном, и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Позиция российской стороны предельно понятна: продление СНВ-3 на 5 лет без дополнительных условий. А в течение этого срока стороны могли бы продолжить диалог по дальнейшим шагам по контролю над вооружениями. К слову, конкурент Трампа на выборах - демократ Джозеф Байден разделяет эту позицию.

Но в Белом доме все обстоит сложнее. Трамп жестко критиковал СНВ-3, выдвигает множество дополнительных требований и стремится сократить срок продления. В своем стиле Белый дом, предлагая сделку, не гнушается и шантажа. Биллингсли давал понять, что если Трамп переизберется, его позиция станет жестче. Например, он потребует распространить договор на новые виды российских вооружений или вообще откажется от него, поскольку США уверены в победе в возможной гонке вооружений.

Такая позиция вызывает оторопь даже у вашингтонских экспертов. "Заблуждения и пустые угрозы не заставят Россию согласиться с подходом администрации Трампа, - пишет в своей статье научный сотрудник Стэндфордского университета и авторитетный эксперт по контролю над вооружениями Стивен Пайфер. - Вашингтону следует продлить договор СНВ-3 до 2026 года, возможно с коротким заявлением президентов Трампа и Путина о том, что обе страны изучат варианты дальнейшего сокращения ядерных вооружений и весь круг связанных с этим вопросов, включая ядерные и ракетные силы третьих стран".

Пока официальный Вашингтон напоказ излучает оптимизм по срокам и параметрам, в Москве оценивают прогресс на переговорах по стратегической стабильности более сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль хотел бы видеть большую результативность переговоров: "Пока повода для оптимизма практически нет". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что стороны имеют "различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу". По его словам, в предложениях по наполнению сделки "есть только отдельные фрагменты, которые можно назвать близкими, даже не совпадающими, а просто близкими". "В остальном у нас большие расхождения", - указал он.

В тоже время, если Вашингтон проявит политическую волю к продлению СНВ-3, то, по словам Рябкова, этой действительно можно сделать быстро. "Если бы американцы согласились с нашими документами, то такая договорённость могла бы быть достигнута хоть завтра", - отметил он. С этим согласна и бывший дипломат Роуз Геттемюллер, являвшаяся одним из ключевых переговорщиков по СНВ-3: "Контуры уже есть, сделку можно заключить хоть завтра". Она выразила надежду на то, что появившееся внимание к этому вопросу на самом высшем уровне может существенно ускорить процесс.

Компетентно

Начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков:

Сейчас есть обнадеживающие сведения о том, что администрация президента США Дональда Трампа все-таки стала более взвешенно подходить к вопросам контроля над стратегическими наступательными вооржениями. В этом плане существуют определенные подвижки в том, что СНВ-3 должен на ближайшую перспективу остаться действующим и американцы намереваются его продлевать. Это коррелируется с мнением военных США, которые считают действующий договор отвечающим американским национальным интересам. А также соответствует широкому мнению американских экспертов в области контроля над вооружениями и нераспространия - они также считают, что в нынешних условиях целесообразно продление этого договора.

По существующим правилам договор может быть продлен на 5 лет. Но здесь есть нюансы. Если мы говорим о нынешней администрации США, то Маршалл Биллингсли и ряд других официальных лиц утверждают, что договор необходимо продлить на более короткий срок с тем, чтобы адаптировать режим контроля над стратвооружениями к новым реалиям. Кроме того, американцы заинтересованы в том, чтобы максимально засчитывать все имеющееся ядерное оружие, не деля его на стратегическое и тактическое. И, конечно, больше всего США волнует проблема того, как учесть в будущем договоре Китай с его ядерным арсеналом. Здесь пока сложно говорить о том, насколько именно будет продлен договор СНВ-3, но сейчас шансы его пролонгации очень велики.

Российская сторона хотела бы, чтобы продленный договор был ратифицирован. Здесь с нашей стороны проблем нет, поскольку Федеральное собрание РФ адекватно подходит к решению таких вопросов. Что касается США, то там ситуация иная. Поэтому пролонгация действительно может быть оформлена путем заявлений лидеров наших стран и обмена соответствующими нотами. Это также предмет переговоров.

Но главное заключается в продлении договора на максимально возможный срок. Слишком короткий срок для нас видится не очень впечатляющим результатом, поскольку в такие временные рамки едва ли можно договориться о новом соглашении. Тем более, что в нынешних реалиях у нас есть конкретные предложения о том, как этот договор сделать эффективнее и адекватнее современным условиям.

Россия работает и будет работать с той администрацией США, которую выбирают американские граждане. Будь это переизбранный Трамп или вновь избранный президент, которым может стать Байден. Поэтому говорить о том, что мы кому-то подыгрываем нельзя. Скорее это вопрос на совести американцев, и мы видели, что именно администрация Трампа до последнего задерживала переговоры вокруг СНВ-3. Ограничиваясь при этом абстракциями, непонятными заявлениями и даже ультиматумами, когда нужен был конструктивный настрой.

Но сейчас ситуация у них изменилась, прежде всего в среде республиканской партии. Очевидно, они всерьез рассматривают пролонгацию действия СНВ-3 как помощь на предстоящих выборах. Понятно, что это будет использовано для информационно-пропагандистской кампании о том, что США ответственно подходят к вопросам контроля над вооружениями и остаются в договорном поле. Что касается внутренней борьбы в США, то она, конечно, есть. И демократическая партия вроде бы более склонна заниматься вопросами контроля над вооружениями в их совокупности. Но я напомню, что так было не всегда и в истории были примеры обратного, когда достичь двухпартийный консенсус по таким вопросам не получалось.

С нашей стороны мы заинтересованы не в том, чтобы победила какая-то партия, а в том, чтобы в США был найден баланс, который позволил бы нам без излишнего информационного давления и пропагандистских заявлений вести планомерную работу. С учетом того, что до февраля 2021 года - срока окончания действующего российско-американского договора - осталось не так много времени необходимо его по макисмому использовать для достижения результата. Ведь он очень важен для нас с точки обеспечения безопасности России.

Подготовил Александр Гасюк