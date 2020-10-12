В столице создадут единую цифровую базу данных водителей такси

У каждого водителя такси в столице появится цифровой профиль. Затем эти данные передадут в региональную навигационно-информационную систему департамента транспорта города. Произойти это должно до конца ноября. Это новшество, как ожидается, повысит безопасность таксомоторных перевозок. Как к нему относятся пассажиры, таксисты и таксомоторные компании, выяснил корреспондент "РГ".

По данным департамента транспорта, решение о создании единой цифровой базы таксистов приняла антитеррористическая комиссия. А подтолкнули к этому решению такие цифры. В день услугами такси пользуется более 900 тысяч пассажиров. Заняты этим бизнесом в столице 12 тысяч индивидуальных предпринимателей и тысяча юридических лиц. Количество происшествий на дорогах с участием такси и в самих машинах с "шашечками" за первые полгода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20 процентов.

Как пояснили в дептрансе, агрегатор интернет-заказов не только не ведет контроля часов, отработанных водителем, но и не знает, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка... Создание единой базы профилей таксистов поможет навести со всем этим порядок и тем самым повысить безопасность. В процессе создания цифровой базы агрегаторы и диспетчерские должны будут предоставить фамилию - имя - отчество водителя, номера его водительского удостоверения и страхового полиса, документы о прохождении техосмотра машины и медосвидетельствования таксиста, номер разрешения на осуществление деятельности и другую информацию.

Как рассказал "РГ" председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, в Москве многие водители такси работают нелегально. "Новая мера сделает субаренду невозможной, - комментирует он. - Да и легальные водители не смогут перерабатывать, а значит, не сядут за руль уставшими". Как считает Зотов, после введения единой базы столице нужно будет выйти с инициативой внесения поправок в федеральные законы: "Сейчас лицензию на право таксомоторной деятельности выдают на машину, а нужно, чтобы ее получал водитель, и заодно обязать его получать российские права. Человека, получившего права в Киргизии или другом государстве, сотрудники ГИБДД просто не могут проверить. Может быть, он просто накануне купил документы?"

Как рассказал "РГ" председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков, сейчас в столице среди таксистов россиян и иностранцев примерно поровну. "Я не исключаю, что с введением реестра часть людей уйдут с рынка, особенно иностранцы, - продолжил Попков. - Образовавшуюся нишу смогут заполнить россияне. Не исключаю, что вырастет стоимость поездок и время ожидания такси. Но безопасность на дороге важнее. К тому же, если агрегаторы уменьшат свои аппетиты и будут брать вместо нынешней трети стоимости поездки, как раньше, 2-10 процентов от стоимости, цена не слишком взлетит".

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов отметил "РГ", что сложившаяся бизнес-модель перевозок при всем удобстве для клиентов приводит к снижению дохода водителей. "Средний доход водителя такси составляет сейчас 40 тысяч рублей в месяц, - говорит он. - Учитывая обязательные платежи, очевидно, что заработать на жизнь в такси можно только за счет систематических переработок. Введение цифрового профиля позволит ограничивать работу уставшим водителям".

В "Ситимобил" поддерживают решение властей, полагая, что ощутимого оттока среди водителей их компании не ожидается, а значит, машину они смогут и впредь подавать к клиенту вовремя и по привычной цене.

А как у них?

По системе "все учтено"

В Европе зачастую данные таксистов собирают еще на этапе их допуска к этой работе. Чтобы заниматься извозом, необходимо получить лицензию, что является непростым делом. Например, в Лондоне, чтобы сесть за руль знаменитого черного кеба, нужно сдать экзамен на знание города, знать не только большинство улиц, но и расположение значимых зданий. На столь подробное изучение географии уходит иногда до нескольких лет. К тому же необходимо соответствовать еще нескольким критериям: иметь как минимум трехлетний водительский стаж и не более восьми штрафных очков. У соискателя таксистской лицензии не должно быть судимости и серьезных проблем со здоровьем. И это при том, что сама лицензия обойдется в кругленькую сумму.

По схожему принципу организована выдача лицензий в Германии. Так, в Берлине будущему таксисту необходимо выучить не только расположение и названия улиц и площадей, но местоположение городских вокзалов, аэропортов, больниц, достопримечательностей, ресторанов - порядка 11 тысяч наименований. На экзамене также предложат рассказать, как добраться из одной точки города до другой по кратчайшему пути. Среди других условий выдачи лицензии - возраст старше 21 года, водительский стаж не менее 2 лет, отсутствие в списке нарушителей ПДД, а также наличие медицинской справки и об отсутствии судимости. Кстати, лицензия выдается на работу в определенном районе, за чем строго следит полиция.

Аналогичные условия потенциальным таксистам выдвигаются в Испании, Италии и ряде других европейских стран. Выдача лицензий позволяет учесть всех водителей, занимающихся извозом. Конкурентов-нелегалов у них практически нет, таксисты сами за этим строго следят и могут наказать нарушителя даже без привлечения правоохранительных органов.

Подготовил Юрий Когалов