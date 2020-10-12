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12.10.2020 17:18
Рубрика: Власть

Пособие назад не ходит

Верховный суд заявил, что за назначенную по ошибке чиновника социальную помощь гражданин не отвечает
Текст: Наталья Козлова
Знаковое решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда защитила гражданина от расплаты за ошибки чиновников. Причем расплаты - в самом прямом смысле - рублем.
Верховный суд подчеркивает: нельзя рассматривать излишнее начисление пособия как неосновательное обогащение. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Верховный суд подчеркивает: нельзя рассматривать излишнее начисление пособия как неосновательное обогащение. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Верховный суд подчеркивает: нельзя рассматривать излишнее начисление пособия как неосновательное обогащение. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Суть этого спора, который изучил Верховный суд РФ, в следующем.

Жительница Московской области после трагической смерти мужа больше десяти лет получала назначенное ей дополнительное региональное пособие. Но спустя годы чиновники неожиданно разглядели, что десять лет назад они ошиблись - вдова не попадала в категорию получателей этой помощи.

Вот чиновники и решили, что женщина должна вернуть переплаченные ей казенные деньги, и отправились с таким исковым требованием в суд.

И несколько местных судебных инстанций - два суда - в подобном чиновничьем желании не нашли ничего противозаконного. Но когда вдова не смирилась с таким решением и дошла до Верховного суда, то не пожалела о своей настойчивости.

Фото: REUTERS
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В Верховном суде РФ изучили ситуацию и не согласились с коллегами, встав на сторону гражданки. Верховный суд объяснил, в чем были неправы местные суды и почему в аналогичных ситуациях с человека нельзя требовать возврата уже выплаченных денег.

В подобную историю, связанную с ошибками чиновников, могут попасть и другие граждане. Поэтому сделанные Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда разъяснения норм закона, которые действуют в аналогичных случаях, полезны и важны не только для нашей героини.

Эта история началась в конце девяностых годов в Подмосковье, когда сотрудник тогда еще милиции погиб при исполнении своих служебных обязанностей. Его вдова осталась одна с двумя детьми.

Спустя пять лет после страшного несчастья, в декабре 2004 года в Московской области был утвержден новый закон "О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям граждан". Документ предусматривал выплаты членам семей военнослужащих, которые погибли при исполнении долга в мирное время.

Вдова подала заявление на получение такого пособия. И чиновниками было принято решение - пособие ей назначить. Буквально со следующего 2005 года вдова начала получать по 10 500 рублей ежемесячно.

Так продолжалось почти двенадцать лет. Но неожиданно в 2017 году аудиторы из Министерства соцразвития области при проверке сделали заключение - выплаты вдове были назначены неправильно. Аудиторы заявили - этот закон касается семей погибших военных, а у нашей вдовы муж служил в МВД.

По утверждению проверяющих, они изучили период платежей с января 2015-го по июнь 2017 года и пришли к выводу, что за это время женщина "необоснованно получила 384 000 рублей". Вот пусть их и возвращает, решили чиновники. Вдова добровольно сделать это отказалась. Тогда чиновники, назвав сумму "неосновательным обогащением", потребовали деньги назад уже через местный суд. Иск чиновников о возвращении денег рассматривал Видновский городской суд. Там на заседании вдова объяснила - она не пыталась никого обмануть, подавая заявление на получение выплат. Более того, по ее словам, именно управление социальной защиты населения само рекомендовало ей подать такое заявление. Что она и сделала.

Подобный аргумент вдовы местный суд не впечатлил, и он решил - деньги следует взыскать. По логике городского суда назначенные вдове выплаты не были для нее единственным источником существования. Суд удовлетворил требования истца. Правда, сделал это частично. Требования не предъявлялись ко второму получателю выплат - дочери погибшего. Исходя из этого сумму снизили с 384 000 до 240 000 рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Несправедливое, по мнению проигравшей вдовы, решение было обжаловано в Московском областном суде. Но там ей снова не повезло - областные судьи с мнением коллег согласились.Тогда ответчица решила продолжить бороться и обратилась в Верховный суд РФ. Вот главное, что сказала Судебная коллегия по гражданским дела этого суда, в которую попала жалоба вдовы.Верховный суд внимательно изучил материалы дела и посчитал, что местные суды неправильно применили норму Гражданского кодекса о неосновательном обогащении.

В своем решении Верховный суд напомнил, что государство обязано оказывать социальную помощь нуждающимся гражданам. Судебная коллегия по гражданским делам заявила, что социальные выплаты нужны, чтобы сделать менее ощутимыми последствия утраты кормильца в семье, а также обеспечить ее членам "надлежащий уровень жизни и необходимый достаток". Именно поэтому такие выплаты по своей природе относятся к средствам существования гражданина. А значит, недопустимо рассматривать излишнее начисление пособия как неосновательное обогащение.

Верховный суд отменил все принятые по этому делу судебные решения нижестоящих судов. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

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