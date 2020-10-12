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Рубрика: Экономика

Опрос рождает предложение

Власти все чаще учитывают идеи жителей при благоустройстве
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8284)
Почти 10 млн человек приняли участие в решении вопросов развития городской среды в прошлом году, сообщает минстрой. Люди определяли, какие территории нужно благоустроить в первую очередь, что должно там появиться, какой из разработанных архитекторами проектов больше подходит их городу.

Максимальное вовлечение людей в принятие решений о том, как должны выглядеть города, - это главный залог успеха, говорит зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Традиционные общественные слушания привлекают мало людей, гораздо более современный и действенный инструмент - онлайн-платформы для голосований по благоустройству, считает Качкаев: "Многие в принципе не готовы участвовать в общественной жизни очно, предпочитая онлайн".

Фото: mos.ru
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В этом году минстрой и Агентство стратегических инициатив представили Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды. В документе, своего рода шпаргалке для муниципалитетов, описывается более 20 форматов работы с жителями - это могут быть фокус-группы и глубинные интервью, лекции и экскурсии, воркшопы и др.

В последние годы комплексным предпроектным исследованиям уделяется особое внимание, отмечает замглавы Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов. Классические методы опросов и фокус-групп, интервью с лидерами мнений и ключевыми для проекта персонами сочетаются с активно применяющимися краудсорсинговыми онлайн-платформами, на которых жители могут поделиться своим мнением, подсказать идеи или, наоборот, указать на проблемы. К примеру, для создания мастер-планов в Суздале и Кисловодске работали целые группы аналитиков и социологов, были запущены платформы "чего-хочет-суздаль.рф" и "чего-хочет-кисловодск.рф".

Благодаря населению удается создавать востребованные общественные пространства, минимизировать конфликты между жителями разных возрастов и между ними и властями, отмечают в минстрое. Кроме того, жители, которые участвовали в обсуждении проектов, аккуратнее, по-хозяйски относятся к благоустроенным территориям, снижается вандализм. Если администрация и архитекторы взаимодействуют с жителями с самого начала проекта и до его завершения, то нет необходимости в коренных переделках проекта, отмечает архитектор Александр Айрапетов. Привлекать жителей к обсуждению нужно на самых ранних стадиях проекта, когда только формируется техзадание на развитие территории, подчеркивает специалист КБ "Стрелка" Рада Константинова. При этом активисты, которые всегда на виду, необязательно выражают мнение большинства - нужно спрашивать более широкий круг людей. Это могут быть жители окрестных домов или "периодические пользователи" - сотрудники офисов, бегуны, велосипедисты. "Можно создать чат, куда войдет рабочая группа проекта со стороны горожан. Важно, чтобы в ней были представители всех заинтересованных сторон", - советует Константинова.

Если людей по-человечески спросить заранее, что им нужно, то не будет вандализма и конфликтов

Тем не менее, зачастую жители ничего не знают о планах мэрии. И это приводит как минимум к неэффективным расходам. Так, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) сейчас борются за то, чтобы скейтпарки строились с учетом мнения скейтбордистов, говорит координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. "В Рязани за 9 млн рублей сделали скейтпарк, где большинство построенных фигур просто не подходят для катания, - объясняет она. - По мнению спортсменов, катание здесь может привести к серьезным травмам - даже им не удалось прокатиться на этом бетоне". Такие же проблемы в Симферополе и Петрозаводске.

Помимо предпроектных исследований следовало бы проводить и постпроектные, отмечает Финогенов. Это дало бы картину того, какие решения в итоге оказались востребованы, а где необходима доработка.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Марина Трубилина
Экономика Недвижимость Инфраструктура

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