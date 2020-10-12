В китайском городе Циндао власти распорядились протестировать в течение пяти дней на коронавирус все девять миллионов жителей. Причиной стало то, что после Золотой недели, когда вся страна отдыхала по случаю Праздника середины осени, в Циндао зафиксировали шесть случаев заболевания COVID-19 и выявили еще шесть бессимптомных носителей. Все эти случаи оказались связаны с одной больницей в Циндао, где лечились в основном китайцы, вернувшиеся на родину вывозными рейсами.

При этом за время праздников город посетили 4,5 миллиона туристов. Сейчас массовое тестирование проводится по всему городу. Мобильные пункты для взятия анализов развернуты на улицах и площадях, к ним выстроились огромные очереди. До этого в течение почти двух месяцев в КНР не фиксировали новых локальных вспышек заражения. В Мексике впервые выявили и грипп, и коронавирус у одного пациента