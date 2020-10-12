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Вышел первый трейлер "Психа" Бондарчука с Богомоловым и Меньшиковым

Новости
    12.10.2020, 12:41
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале more tv представлен трейлер "Психа" (18+) - первого сериала Федора Бондарчука. С Константином Богомоловым в главной роли.

Фото: youtube.com
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Шоу, щедро усыпанное важным актерским составом - экспрессивная психологическая драма, где Богомолов играет успешного психотерапевта Олега, "принимающего в своем офисе клиентов из центрального округа Москвы".

При этом Олег - сапожник без сапог, человек, у которого самого в голове адовы бездны и которому самому не помешала бы помощь: "В свои сорок лет он живет с мамой, а таблетки и алкоголь стали для него привычным допингом".

А все бедствия началось у героя год назад, когда пропала его жена.

Бондарчук - режиссер, его супруга, актриса Паулина Андреева - сценарист, сопродюсер - Роман Прыгунов. В ролях: Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Роза Хаируллина, Олег Меньшиков.

В эфире - с 5 ноября.

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