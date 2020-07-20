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Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих"

Новости
    20.07.2020, 12:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован тизер одной из самых ожидаемых отечественных сериальных премьер - шоу Федора Бондарчука "Псих". С Константином Богомоловым в главной роли.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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Персонаж его - Олег, модный и успешный психотерапевт, "яркий представитель синтетического московского среза общества, замкнутого круга эгоизма, в центре которого он сам". Антидепрессанты, алкоголь и не одобряемые законодательством вещества - "привычный допинг для героя". При этом данный гражданин, хоть и "со всех сторон зависим и психически нездоров", но все усилия тратит лишь на то, чтобы "оставаться профессионалом высшего класса".

Бондарчук - режиссер, его супруга, молодая актриса Паулина Андреева - сценарист, сопродюсер - Роман Прыгунов.

В других ролях: Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Роза Хаируллина, Владимир Симонов, Олег Меньшиков.

Точная дата премьеры будет обнародована позднее.

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