Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих"

На YouTube опубликован тизер одной из самых ожидаемых отечественных сериальных премьер - шоу Федора Бондарчука "Псих". С Константином Богомоловым в главной роли.

Персонаж его - Олег, модный и успешный психотерапевт, "яркий представитель синтетического московского среза общества, замкнутого круга эгоизма, в центре которого он сам". Антидепрессанты, алкоголь и не одобряемые законодательством вещества - "привычный допинг для героя". При этом данный гражданин, хоть и "со всех сторон зависим и психически нездоров", но все усилия тратит лишь на то, чтобы "оставаться профессионалом высшего класса".

Бондарчук - режиссер, его супруга, молодая актриса Паулина Андреева - сценарист, сопродюсер - Роман Прыгунов.

В других ролях: Елена Лядова, Игорь Верник, Ксения Раппопорт, Анна Чиповская, Роза Хаируллина, Владимир Симонов, Олег Меньшиков.

Точная дата премьеры будет обнародована позднее.