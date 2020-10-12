Вышел расширенный трейлер сериала "Псих"

Новости

Правительство опровергло информацию о переводе сотрудников на удаленку 14:04
Песков назвал условие поставок на Украину вакцины от коронавируса 13:59
Японские ученые выяснили, сколько живет коронавирус на коже человека 13:52
В Ростове из-за ЧП с отрубленным пальцем предложили ограничить квесты 13:49
В петербургской ОЭЗ начнут выпускать тест-системы на антитела к COVID-19 13:48
Магазин Adidas в Москве оштрафовали за несоблюдение мер профилактики ковида 13:46
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби вакцину от коронавируса 13:37
Гинцбург: Всех участников испытаний вакцины "Спутник V" привьют к концу января 13:33
Матвиенко: Женщины должны активнее участвовать в урегулировании конфликтов 13:30
ООН: Озоновая дыра над Антарктидой достигла максимума за последние годы 13:10
Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки 13:10
Путин поздравил Рахмона с победой на выборах 13:05
Комитет ГД поддержал проект президента о Прокуратуре РФ 13:02
В Кремле приветствовали встречу Лукашенко с оппозицией 13:01
"Все пьют водку": Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия" 12:50
Пол Милгром и Роберт Уилсон получили Нобелевскую премию по экономике 12:47
Кабмин скорректирует перечень лесопродукции, запрещенной к вывозу за границу 12:44
Вышел первый трейлер "Психа" Бондарчука с Богомоловым и Меньшиковым 12:41
Плацебо получат четверть участников исследований вакцины "Вектора" 12:37
В Госдуме обсуждают оборудование больничных палат видеокамерами 12:33
Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс 12:30
Режиссер "Чудо-женщины" снимет новую "Клеопатру" с Галь Гадот 12:28
Столичный "Ленком" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 12:27
Прятавшую младенца в шкафу женщину направят на психиатрическую экспертизу 12:22
Мишустин пообещал вдвое снизить размер НДС на электронные и аудиокниги 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 12:35
Рубрика: Культура

Вышел расширенный трейлер сериала "Псих"

Текст: Сусанна Альперина

Платформа more.tv готовится сама и готовит зрителей к своей самой громкой премьере года - сериалу "Псих" Федора Бондачука. Он появится на сервисе уже 5 ноября - ждать осталось меньше месяца.

Фото: more.tv
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих"

К выходу создан новый трейлер, который рассказывает, как и почему психика главного героя - известного и модного столичного психотерапевта - становится нестабильной. У героя пропала жена. Но разве это повод, чтобы сойти с ума и потерять контроль над собой? "В последнее время Олег пациентов не любит, он их терпит... Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Никто из клиентов не подозревает о его проблемах.. Со стороны он кажется успешным, счастливо женатым, состоятельным.. Никто не знает правду, да и зачем, правда?", - говорится в краткой аннотации сериала.

Возрастная категория будущих зрителей 18+. Уже по трейлеру видно, что детям и подросткам проект лучше не смотреть. Автор сценария Паулина Андреева не пожалела красок. В ролях: Константин Богомолов, Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и Олег Меньшиков. Продюсеры - Сергей Бондарчук, Алексей Киселев, Анастасия Корецкая, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков - в предвкушении выхода сериала на широкую зрительскую аудиторию

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Лавров: Договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
В Туле открылся филиал музея-заповедника Поленова
Queen выпустили второй концертный альбом без Фредди Меркьюри