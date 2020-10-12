Вышел расширенный трейлер сериала "Псих"

Платформа more.tv готовится сама и готовит зрителей к своей самой громкой премьере года - сериалу "Псих" Федора Бондачука. Он появится на сервисе уже 5 ноября - ждать осталось меньше месяца.

К выходу создан новый трейлер, который рассказывает, как и почему психика главного героя - известного и модного столичного психотерапевта - становится нестабильной. У героя пропала жена. Но разве это повод, чтобы сойти с ума и потерять контроль над собой? "В последнее время Олег пациентов не любит, он их терпит... Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Никто из клиентов не подозревает о его проблемах.. Со стороны он кажется успешным, счастливо женатым, состоятельным.. Никто не знает правду, да и зачем, правда?", - говорится в краткой аннотации сериала.

Возрастная категория будущих зрителей 18+. Уже по трейлеру видно, что детям и подросткам проект лучше не смотреть. Автор сценария Паулина Андреева не пожалела красок. В ролях: Константин Богомолов, Елена Лядова, Аня Чиповская, Роза Хайруллина, Марина Александрова, Александр Горчилин, Игорь Верник и Олег Меньшиков. Продюсеры - Сергей Бондарчук, Алексей Киселев, Анастасия Корецкая, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков - в предвкушении выхода сериала на широкую зрительскую аудиторию