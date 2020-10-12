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12.10.2020 12:15
Рубрика: Экономика

Выставка "Химия" пройдет с 27 по 30 октября

С 27 по 30 октября 2020 года в Москве в ЦВК "Экспоцентр" пройдет 23-я международная выставка "ХИМИЯ-2020" - ведущий и наиболее авторитетный международный отраслевой проект, демонстрирующий новейшие достижения химической промышленности и науки.

Непростой 2020 год диктует свои правила при разработке плана экспозиции и мероприятий в рамках деловой программы. Стенды участников разместятся в павильоне № 2 (залы 1, 2) с учетом всех мер безопасности, что позволит существенно снизить риск присутствия большого количеств людей на ограниченном пространстве.

В "Экспоцентр" на выставку приедут компании, лидеры рынка, представители малого и среднего бизнеса, которые продемонстрируют лучшие технологии, оборудование и инновационные разработки для химической и нефтехимической промышленности, а также химическую продукцию для машиностроения, пищевой и медицинской промышленности, ВПК и агропромышленного комплекса.

Главным мероприятием деловой программы выставки станет VIII Московский международный химический форум (ММХФ) - крупнейшая отраслевая дискуссионная площадка с участием ведущих компаний химического и нефтехимического рынка России.

Премьерным событием на выставке станет 2-й Международный танк-контейнерный форум. Участники танк-контейнерной индустрии, химической и нефтехимической отраслей обсудят помимо новых инфраструктурных проектов, проблем отрасли и технологий, последствия пандемии COVID-19 для логистики химических грузов и направлениям восстановления перевозок.

С этими и другими мероприятиями деловой программы выставки можно ознакомиться здесь.

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