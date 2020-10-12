Выставка "Химия" пройдет с 27 по 30 октября

Непростой 2020 год диктует свои правила при разработке плана экспозиции и мероприятий в рамках деловой программы. Стенды участников разместятся в павильоне № 2 (залы 1, 2) с учетом всех мер безопасности, что позволит существенно снизить риск присутствия большого количеств людей на ограниченном пространстве.

В "Экспоцентр" на выставку приедут компании, лидеры рынка, представители малого и среднего бизнеса, которые продемонстрируют лучшие технологии, оборудование и инновационные разработки для химической и нефтехимической промышленности, а также химическую продукцию для машиностроения, пищевой и медицинской промышленности, ВПК и агропромышленного комплекса.

Главным мероприятием деловой программы выставки станет VIII Московский международный химический форум (ММХФ) - крупнейшая отраслевая дискуссионная площадка с участием ведущих компаний химического и нефтехимического рынка России.

Премьерным событием на выставке станет 2-й Международный танк-контейнерный форум. Участники танк-контейнерной индустрии, химической и нефтехимической отраслей обсудят помимо новых инфраструктурных проектов, проблем отрасли и технологий, последствия пандемии COVID-19 для логистики химических грузов и направлениям восстановления перевозок.

С этими и другими мероприятиями деловой программы выставки можно ознакомиться здесь.