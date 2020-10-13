Александр Соболев: Рад, что дебютировал за сборную. Это была мечта мамы

В среду сборная России проведет четвертый матч в Лиги наций. На стадионе московского "Динамо" в Петровском парке команда Станислава Черчесова примет венгров. Весьма вероятно, что эта встреча станет ключевой с точки зрения распределения мест в нашей группе.

Александр Соболев уверен, что "Спартак" идет в лидерах чемпионата России заслуженно. Фото: Михаил Синицын

Среди тех, кто может появиться в составе нашей сборной, и форвард "Спартака" Александр Соболев. Он уже дебютировал за национальную команду на прошлой неделе в контрольном матче со шведами. И стал первым за пять лет новичком сборной, забившим в своей первой игре гол. О том, что значит для него это событие, о взаимоотношениях с капитаном команды Артемом Дзюбой и о много другом Соболев рассказал в эксклюзивном интервью "РГ".

Без родителей никуда

От чего эмоции были сильнее? От того, что, наконец, дебютировал за сборную или от забитого мяча?

Александр Соболев: Я был просто рад, что тренер дал шанс сыграть в этом матче. Очень благодарен ему за это, буду и дальше доказывать, что достоин. А по поводу забитого мяча, если бы выиграли, может, и были бы какие-то эмоции.

Даже по телекартинке было видно, что ты к своему голу как-то очень спокойно отнесся…

Александр Соболев: Ну да. Шла 92-я минута, счет стал 1:2 не в нашу пользу. Гол, по сути, ничего не решал. Что тут праздновать?

Зато на твой гол отреагировали в Twitter "Спартака", в котором появилась такая фраза: "момент, который наш форвард запомнит на всю жизнь".

Александр Соболев: Конечно, запомню. Потому что это была моя мечта детства. И мечта моей мамы. Играть за сборную, огромная честь. Вот я вышел на свой первый матч. Надеюсь, это только начало. Но все зависит от меня.

Рад, что тренер доверил мне сыграть за сборную. Это была мечта детства. И мечта моей мамы. Надеюсь, это только начало. Но все зависит от меня

А вообще можешь вспомнить самый памятный момент своей футбольной карьеры?

Александр Соболев: Первое, что приходит на ум, это история с переходом в "Томь". Родители тогда из своего кармана заплатили 200 тысяч рублей компенсации барнаульскому "Динамо", в школе которого я занимался, чтобы я поскорее смог подписать свой первый контракт. Если бы не родители, возможно, я бы сейчас не играл на таком уровне. Всегда буду об этом помнить.

Кстати, в детстве у тебя был любимый игрок именно в сборной России?

Александр Соболев: Не сказал бы. Но помню забавный момент. Мы приехали как-то на детский турнир в Москву. Пошли на открытую тренировку сборной. Ребята уже садились в автобус, и мы, дети, просили у всех автографы. Помню, стоял прямо перед Дзагоевым, он раздавал всем автографы: протягиваю листочек, прошу расписаться, а он говорит, в другой раз. И ушел. Не дал мне автограф. Сейчас мы с ним в хороших отношениях, я ему этот случай напомнил, посмеялись.

580 тысяч отжиманий Дзюбы

Твой предыдущий вызов в сборную получился даже слишком медийным. Сильно отвлекала, раздражала вся эта ситуация, тем более, как говорили и ты, и Дзюба, конфликта между вами как такового не было?

Александр Соболев: Если честно, то нет. Стараюсь вообще на такие вещи не реагировать. Конфликта, по сути, не было, поэтому все быстро забылось. Играем сейчас с Артемом в ФИФУ на приставке. Вот буквально за пять минут до вашего интервью он от меня вышел. Проиграл 580 тысяч отжиманий. Это серьезно (смеется). Не знаю, как он теперь будет долг отдавать. Ну, может, со временем подкачается маленько.

Черчесов сказал, что в этот раз вызвал тебя в том числе, чтобы и поддержать. Насколько такая поддержка для тебя важна?

Александр Соболев: Очень важна. В клубе последние четыре игры был на замене. Если честно, даже удивился, когда узнал про вызов. Был очень рад. Надеюсь, что смогу оправдать доверие тренера.

Еще в сентябре Станислав Саламович говорил, что Соболев недостаточно комфортно чувствует себя в сборной. А уже на последней пресс-конференции он отметил, что ты органично влился в состав. Сам как считаешь, ты уже адаптировался в национальной команде?

Александр Соболев: Не могу сказать, что адаптировался прямо на сто процентов. Но мне уже намного проще, со всеми уже общаюсь. Вливаюсь потихонечку.

В Новогорске с кем живешь? Или вы сейчас селитесь по одному?

Александр Соболев: Все верно, у каждого своя комната.

Как тебе атмосфера в сборной? Особенно, если учесть, что игроки приезжают из конкурирующих клубов.

Александр Соболев: Конечно, это совсем разные вещи. В клубах мы - соперники, в сборной - лучшие друзья. Все же хотят побеждать, помогать своей стране. Обстановка очень дружная.

Черчесов говорил, мол, хорошо, что "Спартак" с "Зенитом" сыграли вничью, потому что в сборную все приехали в хорошем настроении. Зенитовцы со спартаковцами эту игру не обсуждали?

Александр Соболев: На самом деле, в сборной все клубные дела уходят на второй план. Не слышал, чтобы кто-то обсуждал прошедший матч. Я в этом точно не участвовал.

Мы все переживали, когда стало известно о подозрении на коронавирус у Гилерме и Джикии. Последний - вообще твой одноклубник. Сильно за него волновался?

Александр Соболев: Само собой. Сразу написал ему, спросил про самочувствие. И, в принципе, каждый день были с ним на связи. Все время отвечал, что чувствует себя хорошо.

Лига наций, что для тебя значит этот турнир? Чувствуется, что это не просто контрольные матчи?

Александр Соболев: У нас так заведено, что неважно, контрольный матч или официальный: мы на все игры выходим с желанием победить. Но, когда играли матчи Лиги наций, пусть даже без болельщиков, я хоть на поле и не выходил, все равно чувствовал давление. Потому что это игра за очки. И чувство ответственности за результат сильнее.

Ты, кстати, разобрался в формуле турнира, как там все происходит?

Александр Соболев: Не вникал в формулу, но одно знаю точно: если выиграть все матчи в группе, то сто процентов выходишь в следующий дивизион. Больше даже разбираться не надо.

Ты как-то сказал, что находишься в числе тех, кому перенос чемпионата Европы пошел в плюс, потому что появилось время закрепиться в сборной. А сейчас держишь Евро в уме?

Александр Соболев: Пока об этом вообще не думаю. Что касается переноса, речь в первую очередь шла о клубе. Вот эта пауза на карантин дала мне дополнительное время на адаптацию в "Спартаке". Два месяца общался с командой, влился в нее. И когда карантин закончился, мне было намного проще. Но перенос Евро на следующий год, действительно в данной ситуации плюс для меня: есть время себя проявить.

Запас прочности у "Спартака" есть

В этот раз в сборную получили вызов пять спартаковцев. Больше, только игроков "Зенита". Насколько это важно для клуба?

Александр Соболев: Думаю, это показательно, когда много футболистов из клуба вызываются в сборные. Престиж опять же. И потом, ребята не только в сборную России уехали. Алекса Крала позвали в Чехию, Джордана Ларссона - в сборную Швеции. У нас многие получили вызовы в свои национальные команды.

С Ларссоном успели перекинуться парой фраз во время матча со шведами?

Александр Соболев: Было дело. Пожелали друг другу удачи. Мы с Джорданом вообще хорошо общаемся.

Считается, что быть лидером сложнее, чем догонять. "Спартак" на вершине РПЛ уже несколько туров. Бремя лидерства действительно давит?

Александр Соболев: Даже не знаю, как ответить. Честно говоря, редко заглядываю в турнирную таблицу. А когда заглядываю, стараюсь не обращать внимания, на каком мы месте. А какой смысл, если прошло всего десять туров? Посмотрим, что будет после 30-го. Сейчас выводы делать рановато.

Прошлый сезон "Спартак" заканчивал очень тяжело, всего две победы в восьми матчах. Была ли у вас уверенность, что в новом сезоне все будет иначе?

Александр Соболев: Можно сказать, ждали, скорее бы закончился тот сезон. Он не сложился, что тут скрывать. Надеюсь, этот сезон мы завершим так же удачно, как его начали.

Для многих сильное начало "Спартака" стало сюрпризом…

Александр Соболев: Не стал бы говорить, что это сюрприз. По игре мы неплохо выглядим. Все закономерно.

Еще есть мнение, что на дистанции "Спартаку" не хватит запаса прочности. А изнутри как это чувствуется?

Александр Соболев: Изнутри это выглядит так, что запаса прочности нам хватит (смеется). Все настроены побеждать, все хотят играть. И атмосфера у нас сейчас отличная. Не вижу никаких преград, чтобы этот сезон сложился хорошо. Но опять же, дождемся финиша.

Считалось, что матч "Спартак" - "Зенит" покажет, могут ли "красно-белые" всерьез конкурировать с Питером за титул. Можно сказать, что Спартак проверку прошел?

Александр Соболев: Вообще-то помимо "Спартака" и "Зенита" есть еще много претендентов на титул. Поэтому сводить все к двум командам было бы неправильно. Но сама игра была хорошая. И, соглашусь, ничья стала справедливым результатом.

"Ну что ты кричишь?"

На поле ты зачастую очень эмоционально реагируешь на свои неудачные действия, решения судей. Джикия как-то говорил, что когда смотрит подобные эпизоды со своим участием, то всегда удивляется: "Неужели это я?". У тебя тоже так бывает?

Александр Соболев: Постоянно! Потом смотришь на себя чуть ли не в каждом матче и думаешь: "Ну что ты делаешь, ну зачем кричишь? Будь спокойнее". Это очень некрасиво выглядит, когда ругаюсь, руками размахиваю. Очень стараюсь с этим что-то сделать, но пока не получается себя сдерживать. Но вообще, мне кажется, уже намного меньше всего этого стало. Буду и дальше работать над собой.

Как именно ты борешься со своей вспыльчивостью?

Александр Соболев: Перед игрой всегда себе говорю: спокойно, Саша, спокойно, не нервничай. Но как только начинается игра, все забывается, я становлюсь каким-то другим. Но я честно, очень стараюсь от этого избавиться.

В жизни тоже можешь вскипеть?

Александр Соболев: В жизни вообще другой человек. Редко кричу. Да вообще не кричу, даже голос не повышаю.

После игры с "Зенитом" главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что все игроки понимают, почему их меняют или не ставят в стартовый состав. Ты в курсе, почему последние четыре матча начинал в запасе?

Александр Соболев: Если говорить, например, о матче с "Тамбовом", у меня там было небольшое повреждение. Поговорили с тренером, он сказал, готовься к "Зениту", рисковать не будем. А перед "Зенитом" как таковой беседы не было. Он поговорил с нами, нападающими, предупредил, что кто-то останется в запасе, и в этом ничего страшного. Сто процентов один из нас выйдет на замену. Когда потом огласили состав, конечно, было очень обидно: очень хотелось выйти против "Зенита" в старте. Но это решение тренера, и я полностью с ним согласен. Сколько мне минут отвели, столько и сыграл. В этом плане, не так важно, сколько мне дают сыграть: я всегда бьюсь изо всех сил.

Тедеско вообще практикует индивидуальные беседы?

Александр Соболев: Когда надо, бывает. У меня с ним пара бесед была.

Насколько продолжительными получаются такие разговоры?

Александр Соболев: Один раз прямо долгий разговор был, другой, наоборот, коротким.

Ты их итогами остался доволен?

Александр Соболев: Да, вполне. Он какие-то тактические вещи подсказывает, другие моменты. Вообще, Доменико очень контактный. Если подойдешь к нему, он будет только рад поговорить.

Перед "Зенитом" стало ясно, что из-за травмы из строя снова выбыл Александр Кокорин. Вы же с ним дружите, какое у него было настроение?

Александр Соболев: Ну а какое тут может быть настроение. Он очень переживает, на самом деле. Хочет скорее начать полноценно играть, помогать команде.

В команде всю эту ситуацию обсуждали?

Александр Соболев: Такие вещи не особо обсуждают. Честно говоря, лишний раз лучше не дергать человека, не лезть с вопросами. И так настроение никакое. Тут остается только поддерживать.

Олег Романцев как-то сказал, что ты лучшее приобретение "Спартака" со времен Квинси Промеса. Как относишься к подобным заявлениям. Кстати, уже встречался с мэтром?

Александр Соболев: Не поверишь, в первый раз слышу такое. Потому что стараюсь прессу не читать. Приятно, конечно, когда так говорят. Но, по мне, рановато пока что-то оценивать. Предстоит еще много работы, многое еще нужно доказать. А встретиться с Олегом Ивановичем пока не довелось. Надеюсь, что это впереди. Очень хотелось бы.

Известно, что в "Спартаке" душа компании - капитан Георгий Джикия. А из иностранцев кто-то может составить ему конкуренцию? Говорят, Самуэль Жиго мог бы.

Александр Соболев: Жиго, правда, хороший парень, веселый очень. По-русски он уже все понимает, сам какие-то фразы может сказать.

Наверное, когда надо произнести речь, это делает капитан. А ты бы в случае необходимости сумел бы найти нужные слова?

Александр Соболев: Думаю, что да. Но пока не приходилось.

Футбол популярнее стендапа

Давай немного по последним новостям. В итальянскую "Аталанту" уехал Алексей Миранчук. Что думаешь о его перспективах? Сам о том, чтобы уехать за рубеж, не задумывался?

Александр Соболев: По поводу Леши уверен, что он на сто процентов заиграет. Что касается меня, мне, конечно, тоже было бы интересно попробовать свои силы за границей. Но у меня нет такого, что обязательно нужно уехать, к примеру, до 25 лет. Тут уж как получится.

В групповой этап Лиги чемпионов вышли сразу три российских клуба. Будешь за них переживать?

Александр Соболев: Обязательно буду болеть за все наши команды. Они же в Лиге чемпионов представляют нашу страну.

Когда я представляюсь, у меня часто спрашивают, не в родственных ли я отношениях с тем самым Соболевым. Я-то думаю, что речь о тебе, а на самом деле спрашивают про комика Илью Соболева. Тебе не обидно, что стендап в народе, получается, популярнее футбола?

Александр Соболев: Не задумывался об этом. Но я лично считаю, что футбол популярнее, чем тот же стендап. Просто комик он один, а футболистов в команде 25. Вот артист и запоминается. В этом дело.

В сети есть ролик, где ты участвуешь в разных челленджах, по сути, с простыми парнями. А вообще сейчас можешь просто выйти во двор, поиграть с ребятами?

Александр Соболев: Когда прилетаю в Барнаул в отпуск, всегда играю с ребятами в мини-футбол. Летом и на поле можно побегать. Там много осталось ребят, с которыми начинал. Всегда собираемся и играем. Опять же, зимой у моего тренера день рождения. К его детям приходим. Отец у меня по ветеранам играет, бывает, к нему прихожу на тренировку.

Всем запомнился момент матча "Спартака" с "Ахматом", когда ты оказал помощь игроку соперника, потерявшему сознание. Перевернул его на бок, вытащил язык. Раньше тебе приходилось применять подобные навыки?

Александр Соболев: Честно, нет. Это в первый раз так получилось. Увидел, что он упал, попытался оказать ему первую помощь. Все произошло как-то само собой.

Известно, что ты фанат рыбалки. Из футболистов еще ни с кем не рыбачил?

Александр Соболев: Наверное, нет. Но не так давно Саша Анюков звал меня на рыбалку. Он вообще меня постоянно зовет, но никак не можем совпасть по времени.

Самая большая несправедливость, которую тебе приходилось о себе слышать?

Александр Соболев: Не припомню такой.

Понятно, какие цели на сезон у "Спартака", они, в принципе, не меняются. А какие задачи ставишь перед собой лично ты?

Александр Соболев: Я всегда говорю, неважно, сколько забью голов, сколько отдам передач. Давайте так: моя личная цель - в каждом матче приносить команде пользу.

Досье "РГ"

Александр Соболев родился в Барнауле 7 марта 1997 года. В РПЛ дебютировал в 2016 году за томскую "Томь". Также играл за "Енисей" и "Крылья Советов". В "Спартак" перешел из "Крыльев" в январе этого года на правах аренды. В мае "красно-белые" выкупили контракт футболиста. В прошлом сезоне Соболев стал четвертым бомбардиром чемпионата с 12 голами.