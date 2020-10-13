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13.10.2020 19:45
Рубрика: В мире

Болезнь без объяснений

Американская компания остановила испытания вакцины от COVID-19
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Американская Johnson & Johnson вынужденно приостановила клинические испытания своей вакцины от коронавируса из-за "необъяснимой" болезни участника. Тестирование продолжится только после того, как группа независимых экспертов вместе со специалистами фирмы проведут расследование и выяснят, что случилось с добровольцем и связано ли ухудшение его самочувствия с применением препарата. О состоянии участника испытаний, дошедших уже до третьей фазы, компания рассказать отказалась из-за недостатка информации и соображений конфиденциальности.

Ранее на третьей фазе испытаний споткнулась вакцина британско-шведской AstraZeneca. Из-за "неблагоприятных симптомов" у одного из добровольцев тестирование дважды приостанавливали. В первый раз у пациента сначала было подозрение на поперечный миелит, но после специалисты диагностировали рассеянный склероз, заявили, что заболевание никак не связано с вакциной, и разрешили продолжить испытания. Во второй раз речь тоже зашла о поперечном миелите, и хотя в самой компании официально этот диагноз не подтверждали, различные СМИ со ссылкой на анонимные источники писали, что разработчики снова столкнулись именно с этим заболеванием. В итоге испытания препарата, приостановленные по всему миру, продолжились только в Великобритании.

Фото: Александр Корольков
Россия готова представить шесть вакцин от COVID-19

Тем временем политические дрязги вокруг вакцин грозят подорвать доверие к ним и, соответственно, поставить под вопрос их эффективность в борьбе с пандемией COVID-19 еще до того, как препараты пойдут в массы. В США, как показал свежий опрос компании Gallup, всего 50 процентов американцев готовы привиться от COVID-19 - хотя еще в августе ее собирались сделать 61 процент граждан. Схожие настроения и в Великобритании, где в опросе Университетского колледжа Лондона только 49 процентов выразили готовность к вакцинации.

В мире США Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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