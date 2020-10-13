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Apple представила дешевую и маленькую умную колонку HomePod mini. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
13.10.2020,  
20:05
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple в ходе онлайн-презентации представила мини-версию своей умной колонки - HomePod mini.

Фото: Apple

Она поддерживает воспроизведение звука в режиме "360 градусов" и работает на базе чипа Apple S5. Утверждается, что колонка воспроизводит "потрясающий" звук. Две колонки можно объединить в стереопару.

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Колонка поддерживает сервисы Apple Music, TuneIn и ряд других, а в скором времени появится возможность работать с музыкальным сервисом Amazon.

Фото: Apple

В HomePod mini также имеет голосового ассистента Siri, который обладает теми же возможностями, что и Siri в iPhone. Колонка может распознавать разные голоса нескольких членов семьи и управлять умным домом. Кроме того, она интегрирована с CarPlay - проложенный с Siri маршрут автоматически появится на навигаторе машины, как только хозяин подключит к ней iPhone.

Стоимость новой HomePod mini, которая появится в продаже 16 ноября, составит 99 долларов.

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