Apple представила iPhone 12

Компания Apple в ходе своей онлайн-презентации 13 октября официально представила iPhone 12 - первый в линейке смартфон с поддержкой 5G.

Фото: Apple

Его дизайн вызывает в памяти iPhone SE - в первую очередь благодаря плоским боковым граням. 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR венчает вырез для Face ID. Экран защищает покрытие Ceramic Shield, разработанное в компании Corning, создавшей Gorilla Glass.

Фото: Apple

Двойная камера позволяет снимать в широкоугольном (подходит для съемки пейзажей) и стандартном режимах.

Смартфон работает на базе процессора Apple A14 Bionic, который обеспечивает еще более высокую производительность благодаря 5-нм техпроцессу, рассказали в компании. Он также работает с графикой на 50 процентов быстрее, чем предшественник - Apple A13.

Что касается камеры, то оба модуля получили более широкую диафрагму, которая обеспечивает большую светопропускную способность, а также поддержку Smart HDR 3 для широкого динамического диапазона. Так называемая вычислительная фотография позволяет в режиме ночной съемки передавать все детали снимка.