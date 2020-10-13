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13.10.2020 16:15
Рубрика: В мире

Артефакты легендарного царства Урарту найдены в Иране

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа иранских археологов при проведении раскопок в северо-западной части страны обнаружила древнее поселение, которое, как считают ученые, было домом для подданных могущественного царства Урарту.

Фото: iStock
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Об открытии рассказало издание Tehran Times. Руины древнего поселения были найдены недалеко от Бейгуш-Тепе - археологического памятника в уезде Чалдоран, провинция Западный Азербайджан.

По мнению археологов, оно процветало в первом тысячелетии до нашей эры. Исследователям повезло, так как до них здесь не успели побывать "черные копатели". Охотники за антиквариатом и контрабандисты - это большая проблема для Ирана, который был домом для многих древних цивилизаций.

Найденные в ходе раскопок керамические изделия и другие культурные реликвии указывают на их принадлежность к царству Урарту. Ученые даже не исключают, что здесь могла располагаться одна из царских резиденций. Кстати, слово "Бейгуш" на местном языке означает "сова".

Фото: Shai Halevi, Israel Antiquities Authority
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Считается, что царство Урарту достигло пика своего расцвета в середине IX века до нашей эры, однако постепенно оно пришло в упадок. Это государство было завоевано "иранскими" мидянами в начале VI века до нашей эры.

Урарту, древняя страна на юго-западе Азии с центром в горном районе к юго-востоку от Черного моря и к юго-западу от Каспийского моря, упоминается еще в ассирийских источниках начала XIII века до нашей эры. В наши дни его территория разделена между Арменией, Турцией и Ираном, а простиралась она вплоть до границ современного Ирака.

При раскопках в этих странах археологи нередко находят свидетельства былого могущества Урарту. Например, в Иране ранее находили остатки крепостей Урарту, водные каналы и дамбы, многочисленные каменные сооружения, скальные могилы, стелы, наскальные надписи и тексты на стенах зданий.

Известно, что это было высокоразвитое государство, которое пользовалось значительной политической властью на Ближнем Востоке в IX-VIII веках до нашей эры.

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