Артефакты легендарного царства Урарту найдены в Иране

Группа иранских археологов при проведении раскопок в северо-западной части страны обнаружила древнее поселение, которое, как считают ученые, было домом для подданных могущественного царства Урарту.

Об открытии рассказало издание Tehran Times. Руины древнего поселения были найдены недалеко от Бейгуш-Тепе - археологического памятника в уезде Чалдоран, провинция Западный Азербайджан.

По мнению археологов, оно процветало в первом тысячелетии до нашей эры. Исследователям повезло, так как до них здесь не успели побывать "черные копатели". Охотники за антиквариатом и контрабандисты - это большая проблема для Ирана, который был домом для многих древних цивилизаций.

Найденные в ходе раскопок керамические изделия и другие культурные реликвии указывают на их принадлежность к царству Урарту. Ученые даже не исключают, что здесь могла располагаться одна из царских резиденций. Кстати, слово "Бейгуш" на местном языке означает "сова".

Считается, что царство Урарту достигло пика своего расцвета в середине IX века до нашей эры, однако постепенно оно пришло в упадок. Это государство было завоевано "иранскими" мидянами в начале VI века до нашей эры.

Урарту, древняя страна на юго-западе Азии с центром в горном районе к юго-востоку от Черного моря и к юго-западу от Каспийского моря, упоминается еще в ассирийских источниках начала XIII века до нашей эры. В наши дни его территория разделена между Арменией, Турцией и Ираном, а простиралась она вплоть до границ современного Ирака.

При раскопках в этих странах археологи нередко находят свидетельства былого могущества Урарту. Например, в Иране ранее находили остатки крепостей Урарту, водные каналы и дамбы, многочисленные каменные сооружения, скальные могилы, стелы, наскальные надписи и тексты на стенах зданий.

Известно, что это было высокоразвитое государство, которое пользовалось значительной политической властью на Ближнем Востоке в IX-VIII веках до нашей эры.