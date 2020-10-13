Астрономы впервые увидели смерть звезды в черной дыре

Используя телескопы, которые расположены по всему миру, cпециалисты впервые наблюдали самое близкое к Земле приливное разрушение звезды черной дырой - это произошло на расстоянии около 215 миллионов световых лет от Земли. В частности, специалистам удалось зафиксировать редкую вспышку света от звезды, которую поглотила сверхмассивная черная дыра, передает ESO.

- Когда не самая удачливая звезда оказывается слишком близко к черной дыре, происходит экстремальное гравитационное притяжение. Что "разрывает" звезду на тонкие потоки материала, - отметил научный сотрудник ESO из Сантьяго Томас Веверс.

Несмотря на всю мощь и яркость явления, до сих пор ученым было трудно исследовать эту вспышку света, так как она почти всегда скрыта из-за мусора.

- Как оказалось, процесс поглощения черной дырой звезды запускает мощный выброс материала наружу, который и закрывает нам обзор. Это происходит потому, что энергия, которая образуется при поедании звездного материала черной дырой, выталкивает звездные обломки наружу, - объяснила исследователь из Университета Бирмингема Саманта Оутс.