Астрономы впервые увидели смерть звезды в черной дыре

Новости

Международный форум "Открытые инновации" пройдет в онлайн-формате 09:58
Шарий: Украина закупит российскую вакцину через Евросоюз 09:57
В Курганской области повысили до 500 тысяч размер льготы на ипотеку 09:56
Роспотребнадзор: Чаще всего вирус оседает в магазинах и в транспорте 09:54
Маас: ФРГ заинтересована в "разумных" отношениях с Россией 09:38
Расстрелявшему людей под Нижним Новгородом проведут посмертную экспертизу 09:32
На Камчатке обнаружены еще два места гибели морских животных 09:29
В Москве потеплеет до +18 градусов 09:18
В Грозном во время боя ликвидированы два бандита 09:13
В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса 09:12
Двое приезжих ранили из пистолета москвича и отобрали 320 тысяч рублей 09:09
Киргизия возобновляет международные денежные переводы по системе SWIFT 09:03
ПФР изменил порядок отражения сведений о страховом стаже медработников 08:55
СМИ: Российский бизнесмен Герман Лиллевяли задержан в США 08:51
Познер предложил штрафовать за отсутствие перчаток и масок в пандемию 08:50
Бизнес Киргизии оценил ущерб от беспорядков в 3,6 процента ВВП 08:47
Читинский педагог пойдет под суд за реабилитацию нацизма 08:32
Разработчики из 45 регионов прислали заявки на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 08:22
Власти Бангладеш ввели смертную казнь за изнасилование 07:40
Найденную в шкафу девочку перевели из реанимации в обычную палату 07:40
Подсчитан уровень тревожности россиян из-за коронавируса 07:29
В Дании из-за коронавируса началось массовое уничтожение норок 07:22
В аэропорту Циндао из-за коронавируса отменено свыше 240 рейсов 06:51
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор 06:46
Российские военные привезли гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хама 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 08:49
Рубрика: Общество

Астрономы впервые увидели смерть звезды в черной дыре

Текст: Оксана Грибанова
Фото: instagram.com/esoastronomy Фото: instagram.com/esoastronomy
Фото: instagram.com/esoastronomy

Используя телескопы, которые расположены по всему миру, cпециалисты впервые наблюдали самое близкое к Земле приливное разрушение звезды черной дырой - это произошло на расстоянии около 215 миллионов световых лет от Земли. В частности, специалистам удалось зафиксировать редкую вспышку света от звезды, которую поглотила сверхмассивная черная дыра, передает ESO.

Фото: NASA/Goddard/University of Arizona/MIT/Harvard
Видео: В созвездии Голубя взорвалась черная дыра

- Когда не самая удачливая звезда оказывается слишком близко к черной дыре, происходит экстремальное гравитационное притяжение. Что "разрывает" звезду на тонкие потоки материала, - отметил научный сотрудник ESO из Сантьяго Томас Веверс.

Несмотря на всю мощь и яркость явления, до сих пор ученым было трудно исследовать эту вспышку света, так как она почти всегда скрыта из-за мусора.

- Как оказалось, процесс поглощения черной дырой звезды запускает мощный выброс материала наружу, который и закрывает нам обзор. Это происходит потому, что энергия, которая образуется при поедании звездного материала черной дырой, выталкивает звездные обломки наружу, - объяснила исследователь из Университета Бирмингема Саманта Оутс.

Наука Общество Космос Исследование черных дыр

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19