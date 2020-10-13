Авиабилеты по многим направлениям внутри страны в октябре подешевели в два раза и даже более, если сравнивать с прошлым годом. Пытаясь привлечь пассажиров, российские авиакомпании демпингуют и летают в долг, считают эксперты.

Средний чек за год существенно снизился на перелеты из Москвы в Курган, Орск, Ижевск, Нальчик, Санкт-Петербург, всего почти по двум десяткам направлений, выяснили аналитики сервиса бронирований Tutu.ru. Та же ситуация и с перелетами из Санкт-Петербурга.

Схожие данные у агрегатора Biletix: билеты в среднем подешевели на 12,5%, по отдельным направлениям даже в два раза. Например, средний чек на авиабилеты из Москвы в Архангельск снизился с 6,8 тысячи рублей в октябре 2019 года до 2,8 тысячи рублей в октябре 2020 года.

При этом, как пояснил "РГ" представитель Tutu.ru, суммарный спрос на авиабилеты по самым подешевевшим направлениям в октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого вырос на 19% с вылетом из Москвы и на 14% с вылетом из Санкт-Петербурга.

Снижение цен на авиабилеты агрегаторы отмечали еще летом. В ситуации, когда большинство зарубежных направлений закрыто, авиакомпании пытаются привлечь пассажиров на внутренниерейсы. Но они и при прежних ценах не приносили прибыли, а сейчас стали откровенно убыточными.

12,5 процента - настолько в среднем подешевели авиабилеты

Предложение намного превышает спрос, авиакомпаниям нужно хоть как-то окупать свою деятельность, объясняет главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федор Борисов. Пока отсутствуют полеты по международным направлениям, чтобы хоть как-то заполнить свободные самолеты, авиакомпаниям пришлось демпинговать, соглашается глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.