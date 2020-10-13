Новости

Погибших в Грозном спецназовцев представят к государственным наградам 18:41
МВФ улучшил прогноз по российской экономике 18:41
"Сакские грязи" из Крыма запатентуют 18:40
Бюджет Приангарья потерял 40 млн рублей из-за фальсифицированных масок 18:38
В испытании вакцины "Спутник V" примут участие 110 человек старше 60 лет 18:29
Польские водолазы обезвредят оставшуюся с войны гигантскую бомбу 18:00
На улицах Петербурга появились изображения исчезающих диких животных 17:59
Расходы на расселение аварийных домов могут сократить на 10% 17:54
В России зарегистрируют новую тест-систему на коронавирус 17:46
Посольство РФ в Болгарии отреагировало на осквернение памятника Советской армии 17:42
В Киргизии избран новый спикер парламента 17:42
Медведев: Россияне не должны получать доход ниже прожиточного минимума 17:40
Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни 17:27
Крашенинников рассказал о новом проекте о Госсовете 17:24
В Томске создали уникальные сплавы для космоса и Арктики 17:10
Эксперт Минздрава: Заразиться коронавирусом от вакцины нельзя 16:59
Нижегородские ученые создадут "память" нового поколения 16:57
В воронежском торговом центре умер подросток 16:51
Лесной пожар на горе Килиманджаро тушат третьи сутки 16:48
В Совфеде призвали доработать законодательство после анализа аварии в Норильске 16:46
Миротворцы ОДКБ начали первый этап учений "Нерушимое братство-2020" 16:42
Исмаилов проведет бой против Штыркова на турнире АСА 16:33
Госдума отменила пленарные заседания 14 и 15 октября 16:21
Электромотор Tesla адаптировали под замену ДВС на старых машинах 16:20
ГД освободила Лысакова от должности первого зампреда комитета по госстроительству 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 18:04
Рубрика: Экономика

Гражданский долг

Авиакомпаниям пришлось предлагать пассажирам дешевые билеты
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Авиабилеты по многим направлениям внутри страны в октябре подешевели в два раза и даже более, если сравнивать с прошлым годом. Пытаясь привлечь пассажиров, российские авиакомпании демпингуют и летают в долг, считают эксперты.
Пока закрыто большинство зарубежных направлений, около половины самолетов простаивают на земле. Фото: Сергей Куксин Пока закрыто большинство зарубежных направлений, около половины самолетов простаивают на земле. Фото: Сергей Куксин
Пока закрыто большинство зарубежных направлений, около половины самолетов простаивают на земле. Фото: Сергей Куксин

Средний чек за год существенно снизился на перелеты из Москвы в Курган, Орск, Ижевск, Нальчик, Санкт-Петербург, всего почти по двум десяткам направлений, выяснили аналитики сервиса бронирований Tutu.ru. Та же ситуация и с перелетами из Санкт-Петербурга.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В госкомпании "Автодор" рассказали о стоимости проезда по ЦКАД

Схожие данные у агрегатора Biletix: билеты в среднем подешевели на 12,5%, по отдельным направлениям даже в два раза. Например, средний чек на авиабилеты из Москвы в Архангельск снизился с 6,8 тысячи рублей в октябре 2019 года до 2,8 тысячи рублей в октябре 2020 года.

При этом, как пояснил "РГ" представитель Tutu.ru, суммарный спрос на авиабилеты по самым подешевевшим направлениям в октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого вырос на 19% с вылетом из Москвы и на 14% с вылетом из Санкт-Петербурга.

Снижение цен на авиабилеты агрегаторы отмечали еще летом. В ситуации, когда большинство зарубежных направлений закрыто, авиакомпании пытаются привлечь пассажиров на внутренниерейсы. Но они и при прежних ценах не приносили прибыли, а сейчас стали откровенно убыточными.

12,5 процента - настолько в среднем подешевели авиабилеты

Предложение намного превышает спрос, авиакомпаниям нужно хоть как-то окупать свою деятельность, объясняет главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федор Борисов. Пока отсутствуют полеты по международным направлениям, чтобы хоть как-то заполнить свободные самолеты, авиакомпаниям пришлось демпинговать, соглашается глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева для "РГ". Главное
Госдума приняла в I чтении поправки к закону о Конституционном суде
Путин отметил высокий показатель гражданской идентичности в стране
Медведев: Россия будет отстаивать свои позиции в Арктике
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис