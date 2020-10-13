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Рубрика: В мире

Бизнес Киргизии оценил ущерб от беспорядков в 3,6 процента ВВП

Текст: Данияр Каримов

Деловые круги Киргизии подсчитали ущерб, нанесенный стране за несколько дней беспорядков. Согласно предварительным оценкам, приводимым Национальным альянсом бизнес-ассоциаций (НАБА), республика потеряла около 310 миллионов сомов, что сопоставимо с 3,6 процента ВВП от уровня 2019 года.

Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
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Тревожные цифры НАБА привел в обращении к властям, в котором выступил с просьбой обратить внимание на ситуацию в экономике и защитить бизнес от рейдерских захватов.

- Ущерб от текущей ситуации на 10 октября уже составил около 104 миллионов долларов упущенных доходов по всей стране, - заявили в Национальном альянсе бизнес-ассоциаций. - Переговоры с иностранными инвесторами, имеющими планы по входу на рынки республики, сорваны. По предварительным данным, более двадцати контрактов и бизнес-проектов на приблизительную сумму до 210 миллионов долларов также отменены. Нанесен прямой ущерб ряду горнорудных предприятий, крупному нефтеперерабатывающему заводу и ограниченному кругу организаций в сфере розницы и общепита как в Бишкеке, так и по всей стране.

Деловые круги Киргизии указывают на то, что политическая нестабильность может увеличить безработицу, снизить объем налогов и сборов в казну, усугубить социально-экономическое положение страны, уже ухудшившееся во время пандемии. Бизнес просит усилить меры по обеспечению безопасности всех типов предприятий, создать группы быстрого реагирования, которые бы могли упредить рейдерские захваты и передел собственности, и в целом защитить предпринимателей от подобного развития событий на законодательном уровне.

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