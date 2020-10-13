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13.10.2020 14:50
Рубрика: В мире

Чехия вернулась к практически весеннему карантинному режиму

Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Правительство Чехии на своем экстренном заседании с участием представителей Центрального кризисного штаба приняло решение о введении новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, уже с четверга 14 октября будут закрыты все бары, кафе, пивные и рестораны за исключением тех, которые работают при больницах и отелях. Запрещено собираться компаниям численностью более шести человек, употреблять алкоголь в общественных местах. Все школы переходят на дистанционное обучение. Обязательное ношение масок отныне предусмотрено не только в закрытых помещениях, но и в местах скопления людей на воздухе, например на остановках общественного транспорта.

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Пока эти меры будут действовать до 3 ноября, затем, в зависимости от эпидемиологической ситуации, их могут смягчить или, напротив, ужесточить.

Чехия по-прежнему занимает лидирующие позиции в Евросоюзе по числу зараженных на душу населения. С 5 октября в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Эксперты считают, что это очевидный результат той расслабленности, которая последовала летом и в начале осени.

В начале пандемии граждане республики проявили завидную дисциплинированность, следуя указаниям по соблюдению мер безопасности и к концу июня добились существенных успехов в борьбе с вирусом. Победа была отпразднована на Карловом мосту в Праге, где горожане накрыли стол диной в полкилометра, а в импровизированном банкете приняли участие около двух тысяч человек. Однако с возвращением к прежним стандартам жизни чехи явно поторопились. Массовый отдых на море в Хорватии, осенние фестивали вина и пива, тесные тусовки в ночных клубах - все это, как теперь выясняется, аукнулось взрывным всплеском инфекции.

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Возглавивший недавно Минздрав Чехии профессиональный эпидемиолог Роман Примула - сторонник самых жестких мер. Недавно его ведомство даже заключило контракт с агентством, которое призвано бороться с дезинформацией и вымыслами вокруг коронавируса. Правда, свою деятельность эта привлеченная пиар-структура начала с того, что ее руководитель Франтишек Врабел назвал Россию виновной в том, что "она создает у нас напряженность и сеет в обществе хаос". Судя по его словам, вся дезинформация по поводу злосчастного вируса поступает из Москвы.

Похоже, упрекать русских во всех проблемах, которые возникают, становится здесь обязательным ритуалом публичных высказываний.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

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