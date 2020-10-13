Что происходит с ценами на препараты от COVID-19

Стоимость недавно появившихся лекарств от коронавируса может снизиться на 40-50%. Это следует из практики установления контролирующими органами предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

Как сообщили "РГ - Неделе" в Федеральной антимонопольной службе, с 2016 года ФАС снизила более 1 тысячи предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП. Средний размер снижения как раз составил 40%.

На прошлой неделе глава ведомства Игорь Артемьев сообщил, что цены на лекарства от COVID-19 будут точно не выше цен на аналогичные препараты в сравнимых с Россией странах. "Корзина" референтных для России стран насчитывает 12 государств - это Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Голландия, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Чехия, Турция, а также страна производства референтного препарата.

В странах Евросоюза препаратов от коронавируса в свободной продаже нет, ни один из них в ЕС официально не разрешен. Но, к примеру, "Ремдесивир" (есть на рынке США) стоит 390 долларов за флакон, а 5-дневный курс лечения обойдется в 2,34 тысячи долларов. Японский "Авиган" продает по 135 долларов за 100 мг, китайский аналог на 20-25% дешевле.

В России в конце сентября в аптеках появились сразу три препарата для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции - "Арепливир" от "Промомеда", "Коронавир" от "Р-Фарм" и "Авифавир" от РФПИ и "Химрара". Объявленная стоимость препаратов была 12,3 тысячи, 11,5 тысячи и 8 тысяч рублей соответственно. Производители объясняли цену сложностью синтеза действующего вещества.

Практически сразу фавипиравир, основное действующее вещество всех разрешенных к применению в РФ препаратов от COVID-19, было решено включить в список ЖНВЛП. Это может произойти уже в ближайшие дни, сейчас решается вопрос о том, какой может быть отпускная цена.

Глава ФАС Игорь Артемьев также сообщил, что стоимость одной дозы вакцины от коронавируса не превысит 1000 рублей. Запуск вакцины "Спутник V" в гражданский оборот ожидается в конце ноября.

Вакцину "Спутник V" запустят в оборотв ноябре

За весь период пандемии государственным органам удалось сдержать спекулятивный рост цен на лекарства. ФАС за первое полугодие выявила и пресекла 20 нарушений законодательства на фармрынке, в основном это картели и иные антиконкурентные соглашения. Их доход в службе оценили в более чем 835 млн рублей. По данным совместного исследования оператора фискальных данных "Первый ОФД" и агентства AlphaRM, в целом на рынке за период с января по август 2020 года по сравнению с августом 2019 года средневзвешенная цена на лекарства выросла на 8,9% - до 213 рублей. Что объясняется ростом курса основных валют (российский фармрынок все еще зависим от импорта), увеличением потребления дорогостоящих препаратов и резким всплеском продаж лекарств в марте, сразу после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии.

Впрочем, ажиотажный спрос на лекарства в РФ удалось остановить достаточно быстро благодаря разъяснениям на всех уровнях, что привычные противовирусные от COVID-19 не помогают. AlphaRM зафиксировал резкий рост продаж в аптеках на следующей неделе после заявления ВОЗ: он составил 54% в денежном выражении и 48% в натуральном. Ажиотаж продержался всего неделю.

По этим же причинам динамика аптечных продаж в аптеках РФ до сентября текущего года совершенно не зависела от количества заражений коронавирусом. Рост отмечен по препаратам, которые назывались официальными органами в качестве использующихся при лечении COVID-19.

Так, рост продаж противомалярийных и антипаразитарных средств увеличился почти на 1000%, при том что ранее ежегодные продажи таких лекарств не превышали 1-1,5 тысячи упаковок в год. Увеличился спрос и на ряд лекарств против ВИЧ, после того как они попали в рекомендации минздрава по лечению коронавируса. На 40% выросли продажи противоревматических препаратов.