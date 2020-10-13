COVID-19 провоцирует у ряда переболевших выработку антител к интерферону

COVID-19 провоцирует у 10-15% переболевших в тяжелой форме выработку антител к интерферону - защитному белку, который выделяется организмом для борьбы с вирусом. Об этом сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза этого возбудителя, тем больше понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным… вырабатывает, например, у 10-15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ", - сказал Гинцбург, чьи слова приводит РИА Новости.

Интерфероны (IFN) - это группа белков, которые выделяются клетками в ответ на вирусную инфекцию. В некоторых случаях они начинают выделяться в ответ на заражение некоторыми видами бактерий.

Ранее в "пособничестве" коронавирусу интерфероны заподозрили американские биологи. По их данным, активация иммунитета и выделение больших количеств противовирусных белков-интерферонов в ответ на появление вируса SARS-CoV-2 не замедляет, а ускоряет его распространение в организме.