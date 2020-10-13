Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
19:04 13.10.2020

Для арктических городов разработают особые стандарты благоустройства

Для арктических городов будут разработаны особые стандарты формирования городской среды, сообщает Минстрой.
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости

На необходимость разработки отдельных стандартов для северных городов России обратила внимание госкомиссия по вопросам развития Арктики. Сбором предложений и определением критериев займется специальная рабочая группа при Минстрое и Минвостокразвития.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Россияне смогут получить по гектару в Арктике

К формированию комфортной городской среды в арктических городах неприменимы обычные решения, отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. "Им необходимы отдельные стандарты, направленные на создание благоприятной городской среды и улучшение качества жизни россиян. Сбор всех подходов к проектированию северных городов в едином комплексе документов позволит ускорить развитие русской Арктики и вывести регион на качественно новый уровень", - сказал он.

Подходы к развитию поселений в арктическом поясе серьезно отличаются от тех, что применяются в регионах с умеренным климатом. Решения, которые показали свою эффективность в других городах страны, могут быть неприменимы из-за климатических особенностей. Например, правила комплексного подхода к развитию территорий должны учитывать преобладание низких температур, сильного ветра, период полярных ночей. Помимо этого, они должны соответствовать демографической ситуации регионов и учитывать, в том числе, вахтовые методы работы.

К работе над стандартами будут привлечены представители арктических регионов, госкорпораций, чьи предприятия расположены в арктических зонах, специалисты в сфере урбанистики, городского планирования и дизайна. При подготовке решений будет учитываться международный опыт. Первое заседание рабочей группы состоится в ближайшее время.

Сейчас читают

Экономика
17:54

Расходы на расселение аварийных домов могут сократить на 10%

RG.RU

На обсуждении проекта бюджета на следующий год в Общественной палате РФ был поднят вопрос о недопустимости сокращения расходов на расселение аварийных домов. Предполагается секвестировать эти расходы на 10%

Коммерческая недвижимость
09.10.2020

Спрос на офисы в Москве упал до уровня 2006 года

Спрос на офисы в Москве упал до уровня 2006 года

Объем сделок по купле-продаже и аренде офисов в Москве за квартал упал в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Собственники площадей на окраине города начали снижать ставки

Жилая недвижимость
08.10.2020

Минстрой повысил официальные цены на жилье в 40 регионах

Минстрой повысил официальные цены на жилье в 40 регионах

Минстрой повысил "официальную" цену квадратного метра жилья почти в половине регионов. Утвержденные показатели стоимости "квадрата" общей площади на IV квартал публикует "РГ". Они используются при расчете социальных выплат на приобретение жилья