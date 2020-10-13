Для арктических городов разработают особые стандарты благоустройства

Для арктических городов будут разработаны особые стандарты формирования городской среды, сообщает Минстрой.

На необходимость разработки отдельных стандартов для северных городов России обратила внимание госкомиссия по вопросам развития Арктики. Сбором предложений и определением критериев займется специальная рабочая группа при Минстрое и Минвостокразвития.

К формированию комфортной городской среды в арктических городах неприменимы обычные решения, отметил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. "Им необходимы отдельные стандарты, направленные на создание благоприятной городской среды и улучшение качества жизни россиян. Сбор всех подходов к проектированию северных городов в едином комплексе документов позволит ускорить развитие русской Арктики и вывести регион на качественно новый уровень", - сказал он.

Подходы к развитию поселений в арктическом поясе серьезно отличаются от тех, что применяются в регионах с умеренным климатом. Решения, которые показали свою эффективность в других городах страны, могут быть неприменимы из-за климатических особенностей. Например, правила комплексного подхода к развитию территорий должны учитывать преобладание низких температур, сильного ветра, период полярных ночей. Помимо этого, они должны соответствовать демографической ситуации регионов и учитывать, в том числе, вахтовые методы работы.

К работе над стандартами будут привлечены представители арктических регионов, госкорпораций, чьи предприятия расположены в арктических зонах, специалисты в сфере урбанистики, городского планирования и дизайна. При подготовке решений будет учитываться международный опыт. Первое заседание рабочей группы состоится в ближайшее время.