ЕЭК рассмотрит правомерность ограничений на вывоз лома из Казахстана

Вопрос правомерности введения Казахстаном односторонних ограничений на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов с территории страны будет рассмотрен сегодня на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом "РГ" рассказали в Минпромторге.

Как следует из материалов, ранее направленных в адрес государств - членов ЕАЭС, в июне импорт лома черных металлов из Казахстана по сравнению с июнем 2019 года сократился на 82% - до 17,5 тыс. тонн, в июле объем импорта лома черных и цветных металлов из Республики упал со 120,3 тыс. тонн до 4,5 тыс. тонн.

Причинами резкого сокращения объемов импорта этих товаров называется приказ гендиректора АО "КТЖ-Грузовые перевозки" (крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети, контролируется правительством Казахстана) № 29 от 10 июня 2020 года, запрещающий на неопределенный период времени принимать к перевозке вагоны с ломом и отходами черных и цветных металлов, для отправки на экспорт, в том числе, в Россию. А также, продолжающийся двухлетний мораторий, введенный Республикой на вывоз данного вида продукции автомобильным транспортом.

"Таким образом, фактически, вывоз лома и отходов цветных и черных металлов любыми доступными хозяйствующим субъектам способами из Республики Казахстан на территории государств-членов Союза на данный момент запрещён", - констатируют в Минпромторге.

Российская сторона подчеркивает, что применение подобных запретов в отношении государств-членов Союза прямо противоречит пункту 3 статьи 28 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, регламентирующего доступ к услугам железнодорожного транспорта потребителями из стран - членов Союза.

Данный вопрос поднимался уже неоднократно, после того как в мае текущего года стало известно о подготовке проекта приказа министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, предусматривающего запрет на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов за пределы Республики, в том числе для государств-членов ЕАЭС. Позже, Казахстан проинформировал заинтересованные стороны о том, что подготовка проекта приказа приостановлена, и его принятие не планируется. Эта информация была подтверждена представителями Республики на заседании Совета Комиссии ЕЭК 27 мая, а уже в июне в силу вступи запрет на железнодорожные перевозки.

В начале сентябре, как сообщал ТАСС, Минэкономразвития направило просьбу рассмотреть вопрос о запрете Казахстаном экспорта лома на ближайшем заседании коллегии ЕЭК, так как действия Казахстана могут нарушать договоренности между странами и "негативно сказываются на статусе союза как интеграционного объединения.

По данным Минэкономразвития, в 2019 году доля Казахстана в российском импорте лома и отходов черных металлов составила 94% (972,537 тыс. тонн). В Минпромторге отмечают, что "вопрос поставок казахстанского лома является чувствительным для российской металлургической отрасли, в том числе, для системообразующих организаций российской экономики".