Эксперт Digital IP призвал учитывать роль исключительных прав в пандемию

Российское законодательство не дает точного ответа на вопрос об использовании интеллектуальной собственности в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании "Пепеляев Групп", преподаватель Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Валентина Орлова на сессии "Пандемия, IP, Covid-ные сделки или вакцина как правовой феномен" в рамках международной онлайн-конференции Distant & Digital.

По словам Валентины Орловой, в Гражданском кодексе РФ указаны чрезвычайные обстоятельства, при которых допустимо свободное использование изобретений: "В пункте 3 статьи 1359 говорится о том, что при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях использование изобретения не нарушает исключительные права на него с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и последующей выплатой ему соразмерной компенсации. Однако пандемия не относится к числу чрезвычайных обстоятельств. Есть другой термин, подходящий для пандемии, - "чрезвычайная ситуация". Это обстановка на определенной территории, сложившаяся, помимо всего прочего, в результате распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Но это, как я сказала, уже другой термин".

Кроме того, продолжает Валентина Орлова, в законе нет точной формулировки о длительности сроков и размере этой компенсации: "По соответствующей статье ГК возникают вопросы: как мы должны уведомлять патентообладателя? Короткий срок - это сколько дней, месяцев или лет? От какой даты ведется отсчет этого срока? И чему должна быть соразмерна компенсация патентообладателю?"

Валентина Орлова добавила, что в законодательстве Великобритании тоже нет четкого определения чрезвычайной ситуации, но указана цель регулирования - поддержка снабжения общественности жизненно важными товарами и услугами, а также говорится о том, что правообладатель должен получить компенсацию в размере упущенной выгоды. Также есть страны, в которых законодательство содержит положения, применяющиеся в случае обращения патентообладателя за компенсацией. Такая ситуация возможна в случаях, когда изобретения используют без ведома патентообладателей.

"Мы можем применять зарубежные подходы, чтобы раскрыть законодательную норму, которая у нас есть, и сделать ее работающей", - заключила Валентина Орлова.

Ведущий патентовед компании "Герофарм", патентный поверенный РФ и Евразии Ксения Насонова привела высказывание американского вирусолога Джонаса Солка, одного из разработчиков вакцины от полиомиелита: "Он сказал: "Можно ли патентовать солнце?" Вакцина - это то же самое солнце, которое дает жизнь всему человечеству. Поэтому необходимо в данном секторе рынка выработать стратегию озеленения и омоложения патентов. В данный момент во многих странах мира существуют проблемы с патентованием вакцин. Чаще всего законом не описано, можно ли это делать, тогда как в некоторых странах, действует запрет, поскольку вакцина - это антиген. Однако в России запатентовать вакцину можно. Для этого необходимо соблюсти ряд условий, например провести доклинические исследования на животных".

Подводя итоги сессии, руководитель коммерческой практики / здравоохранение "Пепеляев групп" Александр Панов отметил, что любая интеллектуальная собственность - это допущенное обществом доминирование: "В связи с этим я полагаю, что, если вакцина станет общеобязательным элементом жизни, люди будут неоднократно вакцинироваться, обновлять свой паспорт и иммунопрофиль. Вполне возможно, что эффективные вакцины будут распространяться по очень низким ценам либо возникнет лицензионный аналог, получив который бедные страны и контрактные производители смогут производить вакцину. Вся фармацевтическая промышленность мира будет на это работать".

Организаторами конференции выступают Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер). Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.

Подробная программа конференции доступна на сайте: https://distant.digital/

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в их числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.