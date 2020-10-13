Эксперты рассчитали возраст здоровой полноценной жизни

Средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составила 46,5 года. Лидерами по этому показателю стали Ингушетия, Чечня, Дагестан, Татарстан и Москва.

Ниже всего средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни оказалась на Чукотке, в Еврейской автономной области, в Орловской, Брянской и Магаданской областях. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Для того чтобы рассчитать возраст здоровой и счастливой жизни, эксперты использовали статистику Росстата и опросы населения. Но если первый критерий - возраст здоровой жизни (это отрезок времени, когда человек более или менее доволен своим здоровьем) - более очевиден, то возраст счастливой жизни - довольно неоднозначное понятие. Человек счастлив, пока он здоров? Или счастье в деньгах, на которые можно покупать качественную еду, отдыхать?

По словам руководителя Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, 80% опрошенных россиян действительно считают, что для того, чтобы быть здоровым и счастливым, нужно прежде всего правильно питаться и вести здоровый образ жизни. "В России, к сожалению, на прилавках магазинов слишком много суррогатной еды низкого качества. Но ведь простая ежедневная пища не только помогает бороться с болезнями, но и экономит бюджет - гречка, капуста, подсолнечное масло общедоступны и стоят недорого. Необходимо и далее двигаться по пути снижения доступности алкогольной и табачной продукции. Надо также помнить, что набор товаров и услуг, необходимых семье для "нормальной" жизни, невелик, и в каждой товарной категории можно найти товары, оптимальные по цене и качеству", - считает эксперт.

Для нормальной жизни нужно совсем не много материальных вещей, главное - здоровье

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в то же время отмечает, что при определении здорового периода жизни важно не забывать о генетике. "Именно с этим связаны высокие показатели республик Северного Кавказа. И кроме того, на состояние здоровья влияет климат. Там, где много чистого воздуха и мало промышленных предприятий и транспорта, люди будут чувствовать себя гораздо лучше. Но если у человека при этом будут сложности с работой , то вряд ли он будет абсолютно счастлив!" - отмечает эксперт.