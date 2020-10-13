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13.10.2020 12:30
Рубрика: В мире

ЕС согласовал единые правила перемещения в шенгенской зоне в пандемию

Текст: Алексей Чуриков
Австрия. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA Австрия. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Австрия. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Страны ЕС согласовали единую систему организации перемещения граждан внутри шенгенской зоны в условиях пандемии, которая будет базироваться на принятой в Европе общей классификации эпидемиологической ситуации в странах союза.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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В распространенном сегодня заявлении Совета ЕС по общим вопросам говорится, что решение принято на основе рекомендаций от Еврокомиссии. "Совет утвердил рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям на свободу перемещений в ответ на пандемию. Эти рекомендации должны позволить избежать фрагментации и нарушений функционирования Шенгена и способствовать повышению транспарентности и предсказуемости для людей и бизнеса", - цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что решение принято спустя семь месяцев после начала пандемии. Все это время каждая страна Евросоюза в отдельности утверждала собственные санитарные и карантинные ограничения, что нередко приводило к путанице.

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