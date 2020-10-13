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13.10.2020 19:15
Рубрика: Спорт

Легенды в списке

Объявили номинантов на звание лучшего игрока в истории
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Авторитетное французское издание France Football опубликовало список футболистов, претендующих на звание лучшего центрального полузащитника, опорного хавбека и защитника в истории.

Что интересно, из игроков, претендующих на звание сильнейшего центрального хавбека, действующим является только один - экс-хавбек сборной Испании и "Барселоны" Андрес Иньеста, выступающий ныне за японский "Виссел Кобе".

Фото: РИА Новости
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Помимо Иньесты в этот список вошли: Роберто Баджо, Сандро Маццола, Франческо Тотти, Джанни Ривера (все - Италия), Раймон Копа, Мишель Платини, Зинедин Зидан (все - Франция), Энцо Франческоли, Хуан Альберто Скьяффино (оба - Уругвай), Пеле, Сократис, Зико (все - Бразилия), Ладислао Кубала, Ференц Пушкаш (оба - Венгрия), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).

Чуть ранее France Football назвал десять кандидатов на звание лучшего центрального защитника в истории. В список попали: Франко Барези, Фабио Каннаваро, Гаэтано Ширеа (все - Италия), Франц Беккенбауэр, Маттиас Заммер (оба - Германия), Даниэль Пассарелла (Аргентина), Серхио Рамос (Испания), Бобби Мур (Англия), Марсель Десайи (Франция) и Рональд Куман (Нидерланды).

Также были названы претенденты на звание лучшего вратаря в истории. Среди них оказался чемпион Европы-1960 в составе сборной СССР, единственный голкипер - обладатель "Золотого мяча" Лев Яшин. Также в список попали следующие футболисты: Гордон Бэнкс (Англия), Тома Нконо (Камерун), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петер Шмейхель (Дания), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Зепп Майер (Германия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия).

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