ГД освободила Лысакова от должности первого зампреда комитета по госстроительству

Депутат от "Единой России" Вячеслав Лысаков покинул пост первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству. Такое решение члены нижней палаты парламента приняли на пленарном заседании во вторник.

"Освободить депутата Государственной Думы Лысакова Вячеслава Ивановича от должности первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству", - говорится в постановлении палаты.

Ранее глава думских единороссов Сергей Неверов заявил, что "должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков".

Сам же Лысаков связал это решение с публикациями в своем телеграм-канале. Он останется работать в Госдуме в качестве рядового депутата.