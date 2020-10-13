Генпрокуратура: Ультиматуму Тихановской может быть дана правовая оценка

Генпрокуратура и Следственный комитет Беларуси могут дать свою оценку ультиматум, выдвинутый бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской. Об этом заявила начальник отдела информации генпрокуратуры Анжелика Курчак.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, предварительно необходимо установить авторство сообщения и его достоверность. "Любая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке", - отметила Курчак. Она подчеркнула, что говорит не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а лишь о наличии процессуальной возможности у правоохранительных органов. В Следственном комитете Беларуси подтвердили, что имеют такую возможность.

Ранее в Telegram-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором она выдвинула ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она объявила, что через 13 дней в стране начнется общенациональная забастовка, если власти республики не выполнят требования оппозиции, которые названы "народным ультиматумом". Устами Тихановской оппозиция требует отставки президента Беларуси Александра Лукашенко, прекращения исполнения непосредственных обязанностей правоохранительным органами, а также освобождения ранее задержанных за время протестов молодчиков.