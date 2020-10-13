Глава надзорного ведомства поручил прокурорам на системной основе контролировать и оперативно реагировать на ситуацию с предоставлением жилья детям-сиротам по всей стране.

- Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в ряду приоритетных направлений работы органов прокуратуры, - заявил Игорь Краснов в беседе с корреспондентом "РГ". Вот как выглядит эта ситуация по мнению Генерального прокурора.

- К сожалению, практика показывает, что десяткам тысяч таких ребят приходится слишком долго ждать положенного им по закону жилья. Это недопустимо. Поэтому я поручил провести прокурорам по всей стране соответствующие проверки и при необходимости принять соответствующие меры реагирования, - подчеркнул Игорь Краснов.

Жилье сиротам в нашей стране обязаны выдавать, после того как им исполняется 18 лет. Именно так гласит закон, действующий уже почти четверть века - с 1996 года. Раньше, особенно в 90-е, было хуже: детей, только вышедших из детдомов, просто обманывали или обкрадывали.

Например, выдавали небольшую сумму наличными вместо квартиры, просто заставляли написать отказ от квартиры или уговаривали подарить ее "детскому дому".

Сейчас такие случаи, скорее, исключение, чем правило. Однако региональные власти до сих пор, мягко говоря, не всегда спешат исполнять тот самый "детдомовский" закон - 159-ФЗ или просто "забывают" о нем. Большинство ребят, выйдя из детдома, вынуждены через суд напоминать о своем праве на жилье, но даже после решения суда они могут годами ждать квартиру. Стоит при этом напомнить, что деньги на жилье сиротам выделяются не из личных карманов чиновников, а совместно из федерального и регионального бюджетов.

Однако очередь из и так уже обделенных родительским теплом бездомных молодых людей с каждым годом только растет. Так, по данным Министерства просвещения РФ, по состоянию на 1 января 2020 года численность сирот, состоящих на учете для получения жилого помещения, составила 277,4 тысячи человек. Из них 181,7 тысячи - в возрасте 18 лет и старше. То есть в этом году почти 182 тысячи сирот должны были получить квартиры. При этом у многих из них уже есть свои семьи и дети. А вот жилья, которое положено по закону, - нет. Они ждут его годами в очереди, которая не особо двигается.

"Российская газета" вместе с надзорным ведомством попыталась разобраться, почему так происходит.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генеральной прокуратуре, зачастую в регионах не налажен полный учет нуждающихся в жилье детей-сирот. То есть когда региональные власти планируют бюджет на год, они должны заложить сумму исходя из количества тех, кому будет положено выдать жилье, и цены за квадратный метр в регионе.

После этого квартиры сиротам регионы либо покупают у застройщика, либо строят сами и выдают их. То есть так должно быть. Но фактически получается, что регионы либо плохо планируют, либо у них просто нет средств в региональном бюджете.

Но это еще не все. По данным надзорного ведомства, во многих регионах не соблюдается порядок финансирования расходов на покупку жилья сиротам за счет бюджетных средств, а также допускается неэффективное и незаконное их расходование.

Кроме того, выявлены многочисленные факты предоставления сиротам жилья, которое не соответствует нормативным требованиям, а попросту - непригодного для жизни или аварийного. Вот в этих всех хитросплетениях по поручению Генерального прокурора и должны разобраться прокуроры на местах. И не просто разобраться, а добиться получения квартир сиротами по всей стране.

Первые результаты этой работы уже есть. В этом году прокуроры пресекли почти 9600 нарушений закона и восстановили права около 5 тысяч молодых людей из числа детей-сирот, имеющих право на обеспечение жильем. Кроме того, в интересах сирот прокуроры предъявили в суды свыше 4 тысяч исков, большинство из которых уже удовлетворено.

Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел по фактам неисполнения должностными лицами обязанностей по обеспечению сирот жильем, предоставления им квартир ненадлежащего качества, а также неправомерного расходования бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Например, Ачинская городская прокуратура Красноярского края провела проверку после обращения 8 сирот о предоставлении им администрацией района квартир ненадлежащего качества.

В этом году прокуроры пресекли почти 9600 нарушений закона и восстановили права около пяти тысяч детей-сирот, которым обязаны предоставить жилье

Выяснилось, что в этих квартирах отсутствовали вентиляция и в отдельных комнатах отопление, имелись недостатки внутренней отделки. При вскрытии вентиляционных окон сотрудники прокуратуры вообще обнаружили муляжи вентиляции. Снаружи по всему периметру дома не было отмостки, тротуаров, проездов, парковки, озеленения и пандусов. При этом, согласно документам, здание являлось нежилым, но менее чем за месяц его реконструировали и ввели в эксплуатацию как жилой дом. После чего администрация купила в нем сиротам "благоустроенные" квартиры за 6,6 млн рублей.

По данным прокуратуры, фактически купленное жилье находилось в аварийном состоянии и было непригодным для проживания. Но, несмотря на это, сироты были в него заселены, с ними были заключены договоры специализированного найма жилых помещений. После вмешательства прокурора и поданных исков суд обязал администрацию района расторгнуть старые договоры найма и обеспечить сирот новыми квартирами. На собственника здания, который продал квартиры сиротам, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В Новосибирской области суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденного бывшего главы муниципалитета почти 33 млн рублей. Между администрацией Татарского района и "Корпорация "СтройСиб" были заключены 5 контрактов на строительство 37 квартир для сирот. Чиновник знал, что платить нужно только после принятия дома в эксплуатацию, однако он заранее подписал платежки на 35 млн рублей. В итоге компания деньги получила, но дома так и не построила.

В Якутии по материалам прокуроров возбуждено уголовное дело о предоставлении сиротам жилья в аварийных домах. Администрация района "Усть-Майский улус" по договорам найма передала 12 сиротам квартиры в новом доме, который по факту оказался небезопасным для проживания и мог рухнуть в любой момент.

Кроме того, прокуроры обнаружили, что на строительстве еще и "сэкономили", не выполнив все работы, предусмотренные сметой. В то же время передаточный акт руководство района подписало без каких-либо замечаний. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Прокурор обратился в суд с исками для того, чтобы сиротам предоставили новое жилье - безопасное и качественное.

Также после вмешательства прокуроров за последнее время сироты получили благоустроенные квартиры сразу в нескольких российских регионах.

Так, в Крыму, в Джанкойском районе, четверо молодых людей - вчерашних детдомовцев долгое время снимали комнаты или жили у знакомых. После вмешательства прокурора и заявления иска в суд администрация Джанкоя обеспечила сирот благоустроенными квартирами. Еще одна сирота из Ленинского района Крыма в 2018 году через суд добилась получения квартиры, однако жилье ей так и не дали. Как выяснила прокуратура, за два года администрация Ленинского района даже не попыталась найти дополнительные деньги на покупку квартиры для сироты. Не принял никаких эффективных мер и судебный пристав, в чьем производстве находилось исполнительное производство. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования девушке предоставили благоустроенную квартиру.

В Краснодарском крае благодаря вмешательству прокуратуры 5 молодых людей также получили квартиры, которых ждали четыре года.

Как отметили в Генпрокуратуре, подобные примеры есть и в других регионах страны. И еще раз подчеркнули, что программа-максимум надзорного ведомства - восстановить права всех сирот, не обеспеченных жильем.