В Российской Федерации реализуется концепция совершенствования правосудия, которая предусматривает систему взаимосвязанных мер, объединенных общей целью - обеспечить эффективную и доступную судебную защиту прав граждан и бизнеса в разумные сроки.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев: за последние 10 лет количество осужденных к реальному лишению свободы сократилось на 40 процентов. Фото: Пресс-служба Верховного суда России

Важным направлением совершенствования правосудия является гуманизация уголовного судопроизводства.

Гуманизм как основа государственной политики и правовой системы России получил закрепление в статье 2 Конституции РФ, в соответствии с которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью в государстве, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанностью государства.

Статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. предусматривает право каждого на свободу и личную неприкосновенность. И устанавливает исчерпывающий перечень оснований, по которым это право может быть ограничено в судебном порядке, чем реализуется "презумпция свободы", имеющая важное значение для гуманизации уголовного судопроизводства.

В соответствии с принципами справедливости и гуманизма, предусмотренными в статьях 6 и 7 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Они не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

На основании этих положений в РФ осуществляется системная и последовательная работа по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики, дифференциации преступлений и индивидуализации наказаний, ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу, декриминализации деяний, не представляющих большой общественной опасности.

Эта работа осуществляется в том числе в отношении несовершеннолетних обвиняемых: с 11 декабря 2003 года по законодательной инициативе президента РФ максимальные наказания за преступления, не относящиеся к категории особо тяжких и совершенные лицами моложе 16 лет, сокращены с 10 до 6 лет лишения свободы.

Установлен запрет назначения наказания в виде лишения свободы лицам, впервые совершившим преступление небольшой тяжести в возрасте от 16 до 18 лет, и лицам, впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести в возрасте до 16 лет.

Минимальные наказания, которые могут назначаться несовершеннолетним за тяжкие и особо тяжкие преступления, сокращены наполовину.

За последние 20 лет Пленум Верховного суда РФ 27 раз обращался к вопросам назначения наказаний и избрания мер пресечения несовершеннолетним.

В результате этой работы количество несовершеннолетних осужденных сократилось с 96,8 тысячи лиц в 2003 году до 16,9 тысячи лиц в 2019 году, то есть в 5 раз.

При этом к реальному лишению свободы в 2019 году осуждены 2,8 тысячи несовершеннолетних, или 17%. Это в 9 раз меньше, чем в 2003 году, когда к реальному лишению свободы были осуждены 25,2 тысячи несовершеннолетних.

По состоянию на 1 сентября этого года в воспитательных колониях отбывали наказание 952 несовершеннолетних. С 1 января текущего года их численность сократилась на 203 человека, или на 18%.

Количество удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых за последние 10 лет сократилось почти в 7 раз - с 5,6 тысячи ходатайств в 2009 году до 835 ходатайств в 2019 году.

Как работают альтернативные наказания

В целях более полной индивидуализации наказаний, в том числе более широкого применения наказаний, альтернативных лишению свободы, с 2010 года в УК РФ предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, которое по состоянию на 1 октября 2020 года назначено более 218 тысячам осужденных в качестве основного наказания и свыше 68 тысячам осужденных в качестве дополнительного наказания.

С 11 марта 2011 года из 68 составов преступлений исключены нижние пределы санкции в виде лишения свободы. А с 8 декабря 2011 года предусмотрена возможность назначения наказания в виде исправительных работ не только безработным лицам, но и лицам, имеющим основное место работы, в связи с чем количество осужденных к исправительным работам увеличилось с 2,7% в 2011 году до 8,4% в 2019 году.

К категории преступлений небольшой тяжести отнесены преступления, максимальное наказание за которые не превышает трех, а не двух лет лишения свободы, что позволило ограничить применение по этим составам строгих видов наказания и мер пресечения.

Предоставляется отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы лицам, которым оно назначено впервые за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков, страдающим наркоманией и изъявившим желание добровольно пройти курс лечения. По истечении установленного срока в зависимости от результатов лечения такие лица могут быть освобождены от наказания. Тем самым созданы дополнительные возможности социальной адаптации этой категории лиц.

С 1 января 2017 года в качестве альтернативы лишению свободы применяются принудительные работы, которые по состоянию на 1 октября 2020 года назначены более 3 тысячамосужденных.

В прошлом году судами прекращено 106 тысяч уголовных дел за примирением сторон, по ним проходили 17 процентов обвиняемых в нетяжких преступлениях

Пленум Верховного Суда РФ за последние 20 лет более 50 раз обращался к вопросам назначения наказаний и избрания мер пресечения.

В результате реализации мер по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сократилось более чем в два раза - с 1 миллиона 60 тысяч лиц по состоянию на 1 января 1999 года до 493,3 тысячи лиц по состоянию на 1 сентября 2020 года.

С 1 января текущего года их численность сократилась на 30,6 тысячи лиц, или на 6%.

За последние 10 лет количество осужденных к реальному лишению свободы сократилось на 114,1 тысячи лиц, или на 40% (с 289,2 тысячи лиц в 2009 году до 175,1 тысячи лиц в 2019 году), при этом 67% осужденных к лишению свободы имели неснятые и непогашенные судимости.

C 2001 года, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избиралась прокурорами, количество лиц, к которым она применена, сократилось почти в четыре раза - с 366 тысяч в 2001 году до 94,6 тысячи лиц в 2019 году, из них 69,4 тысячи лиц, или 73%, обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а 54,9 тысячи лиц, или 58%, имели судимости.

Что дала декриминализация побоев

Реализованы меры по декриминализации деяний, не представляющих большой общественной опасности. В том числе с 8 декабря 2011 года по законодательной инициативе президента РФ декриминализованы оскорбление и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения и без квалифицирующих признаков.

Заслуживает внимания предложение расширить сферу применения судов присяжных. Фото: Александр Корольков

По законодательной инициативе Верховного Суда РФ с 15 июля 2016 года нанесение побоев, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, а также мелкое хищение декриминализованы с введением административной преюдиции, в связи с чем с 2016 года количество осужденных за эти преступления сократилось на 23,7 тысячи лиц, или 22% (со109,7 тысячи лиц в 2016 году до 86 тысячи лиц в 2019 году).

При этом в прошлом году к административной ответственности за совершение этих деяний впервые привлечены более 354 тысячи лиц, что свидетельствует о повышении правовой защищенности потерпевших.

Особое внимание следует уделить декриминализации нанесения побоев.

Количество осужденных за нанесение побоев сократилось с 19,8 тысячи лиц в 2016 году до 2 тысяч лиц в 2019 году. При этом к административной ответственности за нанесение побоев, совершенное впервые, в 2019 году привлечены 118,1 тысячи лиц.

Декриминализация не затронула нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении социальной группы.

Суды учитывают, что повторное нанесение побоев свидетельствует о повышенной общественной опасности этого деяния - в этой связи с назначением судебного штрафа прекращены менее 2% уголовных дел о нанесении побоев, а от наказания освобождены менее 0,5% осужденных за побои.

В соответствии с частью 2 статьи 20 УПК РФ уголовные дела о побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью без квалифицирующих признаков и о клевете отнесены к категории дел частного обвинения, которые могут быть возбуждены по заявлению потерпевшего либо его законного представителя и подлежат обязательному прекращению при условии примирения потерпевшего и обвиняемого.

По уголовным делам частного обвинения по общему правилу не осуществляется дознание, а обязанность по сбору доказательств возлагается на потерпевшего, который с момента принятия заявления к производству мирового судьи становится частным обвинителем (статья 318 и часть 5 статьи 321 УПК РФ).

Учитывая, что потерпевшие не наделены публичными полномочиями и в большинстве своем не являются профессиональными юристами, исполнение ими обязанности по сбору доказательств является крайне затруднительным. Особенно по делам, связанным с "домашним насилием", которое носит латентный характер и чаще всего характеризуется зависимым положением потерпевшего.

В этой связи порядок частного обвинения возлагает на жертву домашнего насилия чрезмерное бремя, перекладывая на нее ответственность за сбор доказательств, способных установить вину правонарушителя, в соответствии со стандартом доказывания, применяемым в уголовном разбирательстве. Это сложная задача даже для квалифицированных сотрудников правоохранительных органов. Но для потерпевшей стороны, которая вынуждена собирать доказательства самостоятельно, продолжая при этом проживать совместно с правонарушителем, будучи финансово зависимой от него и опасаясь мести с его стороны, трудности становятся непреодолимыми.

Ограничение прав потерпевших проявляется не только по уголовным делам, связанным с "домашним насилием", но и по иным категориям дел частного обвинения, что подтверждается данными судебной статистики.

В 2019 году в порядке частного обвинения рассмотрены уголовные дела в отношении 9,8 тысячи лиц, из них осуждены 3,5 тысячи лиц, или 36%, оправданы 759 лиц, или 8%, прекращены уголовные дела в отношении 5,5 тысячи лиц, или 56%.

Особый интерес представляет судебная практика по уголовным делам о клевете. В 2019 году судами рассмотрены уголовные дела этой категории в отношении 1269 лиц, из которых осуждены всего 92 лица, или 7%, оправданы 505 лиц, или 40%, а прекращены дела в отношении 672 лиц, или 53%.

В этой связи предлагается обсудить вопрос об упразднении процедуры частного обвинения и отнесении уголовных дел о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете к категории уголовных дел частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание.

Это позволит освободить потерпевших от бремени сбора доказательств. При этом сохранится возможность освобождения гражданина от уголовной ответственности при условии примирения с потерпевшим, которая предусмотрена ст. 76 УК РФ для всех преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены впервые.

По этому основанию в 2019 году судами прекращены уголовные дела в отношении 106 тысяч, или 17%, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

Предоставление суду права, а не обязанности прекращать уголовные дела о побоях, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого позволит в судебном порядке установить, является ли примирение добровольным и заглажен ли причиненный потерпевшему вред.

С 7 января 2019 года по законодательной инициативе президента РФ декриминализовано с введением административной преюдиции возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное публично, в том числе в сети "Интернет" (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Количество осужденных по статье 282 УК РФ сократилось с 426 лиц в 2018 году до 19 лиц в 2019 году. Об эффективности мер по декриминализации деяний, не представляющих большой общественной опасности, свидетельствует сокращение общего количества осужденных в РФ с 1 млн 223 тысяч в 1999 году до 598,2 тысячи в 2019 году, то есть более чем в два раза.

Когда и как освобождают от уголовной ответственности

С 15 июля 2016 года по законодательной инициативе Верховного Суда РФ предусмотрена возможность прекращения уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести с назначением судебного штрафа.

Количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, увеличилось с 5,7 тысячи лиц в 2016 году до 52,5 тысячи лиц в 2019 году.

По состоянию на 1 октября текущего года по этому основанию судами прекращены уголовные дела в отношении более 140 тысяч лиц.

Общее количество лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 24% в 2019 году.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Владислав Куликов

Одним из условий, способствующих формированию благоприятного делового климата, выступает гуманизация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности.

С 9 апреля 2010 года предусмотрен исключительный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении этой категории преступлений, в соответствии с которым их заключение под стражу допускается только в случае, если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения, либо он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

В 2019 году по этой категории уголовных дел рассмотрены 153 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворены 87 ходатайств, или 57% (на 51 ходатайство, или 37%, меньше, чем в 2018 году), при этом в удовлетворении 66 ходатайств, или 43%, отказано.

С 13 августа 2019 года по законодательной инициативе Верховного Суда РФ УПК РФ дополнен положениями, исключающими необоснованное продление срока содержания под стражей лицам, обвиняемым в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, в том числе при неэффективной работе органов расследования.

В 2019 году рассмотрено 300 таких ходатайств, из них удовлетворено 268 ходатайств, или 89%, - на 36 ходатайств, или 12%, меньше, чем в 2018 году, когда были удовлетворены 304 ходатайства. Отказано в удовлетворении 32 ходатайств, или 11%.

Повышенный интерес в обществе вызывает рассмотрение судами уголовных дел об организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) в целях совершения преступлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В 2019 году судами рассмотрены уголовные дела этой категории в отношении 133 лиц, из них осуждено 73 лица, или 55%, а в отношении 60 лиц, или 45%, уголовное преследование прекращено судом.

По законодательной инициативе президента РФ с 12 апреля 2020 года предусмотрено, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ только в силу организационно-штатной структуры юридического лица, за исключением случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

С 8 декабря 2011 года предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление экономической направленности, при условии полного возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в установленном законом размере.

С 8 января 2019 года расширен перечень составов преступлений, подлежащих прекращению по этому основанию, в связи с чем количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности с возмещением причиненного ущерба, увеличилось в два раза.

7 октября этого года Советом Федерации одобрен закон, предусматривающий прекращение уголовных дел по налоговым преступлениям при условии возмещения ущерба на любой стадии судопроизводства до удаления суда в совещательную комнату.

Проект этого закона был внесен в Государственную Думу Верховным Судом Российской Федерации.

Результаты работы судов присяжных

Гуманистические и демократические начала уголовного судопроизводства реализуются при рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.

Этой процедуре свойственны повышенные стандарты состязательности судебного разбирательства - для того, чтобы убедить коллегию присяжных заседателей в обоснованности своей процессуальной позиции, от участников судопроизводства требуются особые профессиональные навыки и высокое качество работы.

С 1 июня 2018 года с участием коллегии из шести присяжных заседателей в судах районного уровня рассматриваются уголовные дела об убийстве без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В 2019 году судами с участием присяжных заседателей рассмотрены уголовные дела в отношении 1031 лица (в два раза больше, чем в 2018 году, когда в этой процедуре были рассмотрены уголовные дела в отношении 522 лиц). Осуждены 783 лица, или 76%, оправданы 242 лица, или 24%. В отношении 6 лиц дела прекращены.

Отменены и изменены обвинительные приговоры в отношении 155 лиц, или 20% осужденных, и оправдательные приговоры в отношении 120 лиц, или 50% оправданных.

При этом основаниями для отмены приговоров чаще всего являются существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства (70%) и неправильное применение уголовного закона (28%). Несправедливость приговоров являлась основанием для пересмотра всего 2% из числа отмененных и измененных приговоров, причем по этому основанию пересмотрены только обвинительные приговоры (статьи 38925, 38927 УПК РФ).

В этой связи уместно вспомнить, что на заседании Верховного Совета РСФСР 13 мая 1993 года, выступая в поддержку принятия закона, предусматривающего введение в России суда с участием присяжных заседателей, я обратил внимание на то, что "каким бы ни был рост преступности, какой бы ни была его динамика, как бы ни велико было количество преступлений, в том числе и тяжких, никогда никакой суд - ни суд с народными заседателями, ни суд профессионалов, ни суд присяжных - не вынесет обвинительного приговора, если не будет достаточно доказательств".

Заслуживает внимания предложение о расширении сферы применения судопроизводства с участием присяжных заседателей, отнесении к их подсудности всех уголовных дел об особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в материалах которых отсутствуют сведения, составляющие государственную тайну.

Это позволит ежегодно более 40 тысячам обвиняемых воспользоваться правом на рассмотрение их дела судом с участием присяжных заседателей.

Что считать уголовным проступком

В целях гуманизации уголовного законодательства Пленум Верховного Суда РФ 31 октября 2017 года внес в Государственную Думу проект федерального закона "О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с введением понятия уголовного проступка", в соответствии с которым предлагалось распространить этот институт на составы преступлений небольшой тяжести, не наказуемые лишением свободы, если они совершены впервые.

Уголовный проступок по своей правовой природе является более опасным деянием, чем административное правонарушение, но в силу его совершения впервые и в связи с отсутствием тяжких последствий исправление лица, совершившего такое деяние, возможно без осуждения в уголовном порядке.

В настоящее время в УК РФ предусмотрено 84 состава преступлений небольшой тяжести, не наказуемых лишением свободы, за которые в 2019 году осуждены 24,9 тысячи лиц, из них 16,6 тысячи лиц, или 67%, совершили преступление впервые.

В связи с судимостью за эти преступления на осужденных возлагаются порядка 80 установленных законом запретов и ограничений, в том числе в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах.

Наличие судимости препятствует социализации граждан, трудоустройству, получению финансовых услуг.

В этой связи уголовная ответственность за преступления, не наказуемые лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам справедливости и гуманизма. Предложение считать преступления этой категории уголовным проступком сохраняет актуальность.

В целях совершенствования концепции уголовного проступка Верховным Судом РФ проведен дополнительный анализ законодательства и судебной практики и подготовлен новый проект федерального закона. 13 октября текущего года Пленум Верховного Суда РФ внес этот законопроект в Государственную Думу.

Предлагается расширить сферу применения уголовного проступка, в том числе распространить этот институт на 7 составов преступлений небольшой тяжести против собственности (глава 21 УК РФ), наказуемых лишением свободы, если они совершены впервые и не связаны с применением насилия, включая кражу и мошенничество без квалифицирующих признаков (частью 1 статьи 158 и частью 1 статьи 159 УК РФ).

В 2019 году за эти преступления осуждены 44,7 тысячи лиц, при этом 20,2 тысячи лиц, или 45%, не имели судимостей. 37% осужденных были моложе 30 лет.

Реализация предлагаемых изменений будет способствовать социализации граждан, впервые совершивших преступления этой категории, особенно - в молодом возрасте, и препятствовать их вовлечению в криминальную среду.

Предлагается также отнести к категории уголовных проступков преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ), совершенные впервые, если они не повлекли тяжких последствий, не связаны с применением насилия и деятельностью организованных групп.

Это 29 составов преступлений, включая, например, незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенные без квалифицирующих признаков, и некоторые другие.

В 2019 году за преступления этой категории осуждены 744 лица, из них 688 лиц, или 93%, совершили преступления впервые.

Применение института уголовного проступка к этим деяниям окажет позитивное влияние на деловой климат в РФ, создаст новые условия для сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности.

Таким образом, в соответствии с законопроектом предлагается распространить институт уголовного проступка на 112 составов преступлений, за которые в 2019 году были осуждены 68,1 тысячи лиц, включая 35,6 тысячи, или 52%, лиц, совершивших преступление впервые.

Из сферы применения уголовного проступка исключены составы преступлений, по которым предусмотрена административная преюдиция, и ряд преступлений с высокой общественной опасностью - например, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, умышленное причинение легкого вреда здоровью, преступления против военной службы и другие.

В соответствии с проектом гражданин признается совершившим уголовный проступок при отсутствии у него неснятых и непогашенных судимостей и при условии, что он в течение года не освобождался от уголовной ответственности в связи с совершением уголовного проступка.

Предусматривается обязанность лица, совершившего отдельные категории уголовных проступков, возместить причиненный ущерб, при неисполнении которой лицо привлекается к уголовной ответственности в общем порядке.

Меры уголовно-правового характера, которые могут быть назначены в связи с совершением уголовного проступка, включают судебный штраф, а также общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы, которые по своему содержанию сходны с уголовными наказаниями в виде обязательных и исправительных работ.

При этом размеры судебных штрафов, сроки общественных и ограниченно оплачиваемых работ, а также размеры удержаний из заработной платы, назначаемых при совершении уголовного проступка, сокращены в два раза по сравнению с соответствующими уголовными наказаниями.

Несовершеннолетние, совершившие уголовный проступок, в соответствии с законопроектом освобождаются от уголовной ответственности с применением одной из мер воспитательного воздействия (предупреждения, передачи под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа, возложения обязанности загладить причиненный вред или ограничения досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего).

Таким образом, реализуемая в Российской Федерации гуманизация уголовного судопроизводства обеспечивает повышение правовой защищенности граждан, а ее результаты позволили сформулировать новые предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Концепция предлагаемых изменений соответствует международным стандартам судебной защиты прав человека и основных свобод, принципам справедливости и гуманизма, нравственным и правовым идеалам, составляющим основу правопорядка Российской Федерации.