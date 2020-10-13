Госдума отменила пленарные заседания 14 и 15 октября

Пленарные заседания Госдумы 14 и 15 октября не состоятся. Такие изменения были внесены во вторник в график работы палаты на осеннюю сессию.

"Отменить заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 14 и 15 октября 2020 года", - говорится в постановлении палаты, подготовленном комитетом по регламенту.

Накануне такое решение принял Совет Госдумы. Первый вице-спикер Александр Жуков объяснил это сложной эпидемиологической обстановкой. Депутаты также решили сосредоточиться на наиболее важных законопроектах, которые требуют безотлагательного рассмотрения. В первую очередь - тех документах, которые вносятся во исполнение положений обновленной Конституции, а также связанных с формированием федерального бюджета.