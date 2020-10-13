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13.10.2020 15:16
Рубрика: Власть

За неудаление с сайта запрещенной информации введут штрафы до 15 млн рублей

Текст: Галина Мисливская
На пленарном заседании во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий наказание в виде штрафа для владельцев сайтов и провайдеров, которые не выполнят предписание Роскомнадзора об ограничении доступа к запрещенной информации. Максимальное наказание составит 15 млн рублей.

По словам главы комитета ГД по информационной политике Александра Хинштейна, документ устраняет коллизию, когда требование об удалении информации есть, а ответственность за его невыполнение отсутствует.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Авторы документа - сам Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский - предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ новой статьей 13.41 "Нарушение порядка удаления и (или) ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации".

За это деяние грозят крупные штрафы. Причем, как уточнил Хинштейн, они будут дифференцированными - в зависимости от статуса нарушителя и степени опасности его действий. Так, граждан за неудаление запрещенной информации оштрафуют на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, а организации - от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Если же речь идет о призывах к экстремизму, детской порнографии, способах изготовления наркотиков, то наказание будет выше. В случае непринятия мер по ограничению доступа к запрещенным данным для граждан штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, а для юрлиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей.

Повторное нарушение обойдется еще дороже. Отказ удалить общественно опасную информацию повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; на должностных лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от восьми миллионов до 15 миллионов рублей.

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