Госдума приняла в I чтении поправки к закону о Конституционном суде

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки к закону о Конституционном суде РФ. Проект был внесен президентом в развитие положений обновленной Конституции.

Об изменениях в законе рассказал "Российской газете" официальный представитель президента, глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников.

- Павел Владимирович, как известно, вначале в состав Конституционного суда еще РСФСР входило 13 человек, при Ельцине их число выросло до 19, на сегодняшний день трудятся 13 судей. Какой порядок устанавливает обновленная Конституция?

Павел Крашенинников: В соответствии с конституционными положениями проект закона определяет, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя суда и его заместителя. При этом законопроект устанавливает, что КС РФ может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, а принимать решения правомочен при участии в заседании не менее 6 судей.

Как быть с нынешним составом судей? Их число превышает установленную норму.

Павел Крашенинников: Судьи, осуществляющие свои полномочия на день вступления в силу поправки к Конституции (4 июля 2020 г.), продолжают работать до прекращения их полномочий по общим основаниям. Норма о новой численности состава начнет применяться с того момента, когда число судей составит 11 человек. До этого КС РФ правомочен принимать решения при участии в заседании не менее 2/3 от числа действующих судей.

Конституционный суд считается высшим судебным органом конституционного контроля. Как поправки в закон определяют его новые функции?

Павел Крашенинников: В отличие от ФКЗ "О Правительстве РФ" президентом принято решение не готовить новый закон, а внести поправки, вытекающие и развивающие Основной закон. Объясняется такой подход тем, что за время существования Конституционного суда сложилась обширная практика, которая вносит правовую определенность при решении многих вопросов. В соответствии с решениями, основанными на конкретных статьях действующего закона о Конституционном суде, принимались решения судами, вносились поправки в законы. Такой подход сохраняет накопленный опыт, позволяет его использовать в дальнейшем не только в теории, но и на практике.

Одна из важнейших функций Конституционного суда - проверка законов на соответствие Конституции. Теперь она дополняется новым полномочием. Суд по запросу президента сможет проверять конституционность даже законопроектов, в том числе проектов законов о поправке к Конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов - до их принятия Госдумой в третьем чтении, а также принятых законов до их подписания президентом.

Кроме того, по запросу президента Конституционный суд будет вправе проверять конституционность законов субъектов Федерации до их обнародования главой региона - высшим должностным лицом субъекта РФ или руководителем высшего исполнительного органа государственной власти региона. При внесении такого запроса дальнейшая работа с этими актами приостанавливается.

Если Суд не подтвердит конституционность закона или законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, до исключения из него положений, признанных неконституционными. После устранения нарушений законопроект может быть внесен повторно.

При обсуждении поправок в Конституцию была бурная дискуссия, должна ли Россия выполнять решения международных органов, ущемляющие наши национальные интересы. Кто и как будет разрешать такие коллизии?

Павел Крашенинников: Давайте вспомним иерархию актов в отечественной правовой системе: Основной закон, далее международные договоры России, включая договоры СССР (Россия как правопреемник), затем идут федеральные конституционные законы, федеральные законы и так далее.

Конституционный суд наделяется правом разрешать вопрос об исполнении решений международных органов, если истолкование международных договоров России противоречит Конституции РФ. Правом обращения в КС РФ с таким запросом предлагается наделить президента, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Важно подчеркнуть, что указанные нормы не направлены на отказ от международных обязательств, а позволяют создать конституционный правовой механизм их исполнения. В нашей правовой системе, основанной на верховенстве Основного закона, не могут применяться такие правила международных актов и основанные на них решения межгосударственных органов, которые противоречили бы конституционным положениям.

Особый разговор о решениях различных международных судов. Не секрет, что многие из них имеют очевидную не правовую, а политическую окраску.

Павел Крашенинников: Развивая конституционные положения, закрепляется правило, на основании которого при возникновении такого спора КС РФ по запросу президента, правительства или Верховного суда разрешает вопрос об исполнении решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Российскую Федерацию - в случае, если это решение противоречит основам публичного правопорядка России.

По результатам рассмотрения Суд может прийти к выводу об исполнении в целом или частично решения иностранного или международного суда, международного арбитража, либо о невозможности исполнения такого решения в соответствии с Конституцией РФ. Стоит отметить, что правило о публичном правопорядке является одним из основополагающих принципов международного права и содержится в законодательстве многих стран. Такое правило действует, например, в Гражданском кодексе РФ. Там говорится, что норма иностранного права в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.

Не все наши читатели юридически хорошо подкованы. Что такое - публичный порядок?

Павел Крашенинников: Это основы правопорядка, которые включают в себя фундаментальные принципы российского права: прежде всего, конституционные и принципы гражданского права. Например, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, равенство участников отношений и форм собственности, свобода договора, обеспечение восстановления нарушенного права, добросовестность участников отношений.

Сюда входят также общепризнанные принципы и нормы международного права, которые являются частью российской правовой системы, включая правовые стандарты прав человека.

Не получится ли так, что наши предприниматели перестанут, что называется, платить по долгам, прикрываясь ссылкой на публичное право? Это нанесет урон престижу страны…

Павел Крашенинников: Неприменение норм иностранного права на основании нарушения публичного правопорядка возможно только в исключительных случаях. Этот вопрос теперь находится в компетенции Конституционного суда и требует от него серьезного обоснования с точки зрения соответствия или несоответствия такого решения основам конституционного строя.

Многие люди считают, что Конституционный суд - это главный суд страны и пишут туда жалобы на разные несправедливости. Скажем, лишь за последние пять лет их поступило более 360 тысяч…

Павел Крашенинников: Конституционный Суд не подменяет собой все другие суды. В законопроекте указывается, что он по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность законов и нормативных актов президента, Совета Федерации, Госдумы, правительства, а также конституций (уставов), законов и иных нормативных актов субъектов РФ, примененных в том или ином конкретном деле. Причем, нужно подчеркнуть, проверяет в том случае, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты.

Кто все же может обратиться в Конституционный суд с такой жалобой?

Павел Крашенинников: Согласно законопроекту, правом на такое обращение, помимо граждан, обладают юридические лица, а также в их интересах - Уполномоченный по правам человека в РФ, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, госорганы и должностные лица, общероссийские организации в соответствии с федеральным законом. Жалоба может быть подана в срок не позднее 1 года после принятия судебного решения, которым исчерпываются внутригосударственные средства судебной защиты. А если в пересмотре было отказано в связи с пропуском срока обжалования - в срок не позднее 1 года после принятия последнего судебного решения.

Что считается исчерпанием внутригосударственных средств судебной защиты?

Павел Крашенинников: В законопроекте под этим понимается рассмотрение кассационной жалобы в суде максимально высокой для данной категории дел инстанции, либо надзорной жалобы, если вступившие в силу судебные акты подлежат обжалованию только в надзорном порядке. Причем, если подача такой жалобы не устранила нарушение конституционных прав. Т.е., к примеру, после "второй" кассации, если таким образом были реализованы все возможности соответствующего судопроизводства, Конституционный суд может признать внутригосударственные средства судебной защиты исчерпанными. Также, если правоприменительная практика Верховного суда свидетельствует, что иное применение оспариваемого акта не предполагается.

Какое решение может вынести Конституционный суд в такой спорной ситуации?

Павел Крашенинников: Если по результатам рассмотрения КС РФ пришел к выводу о неконституционности оспариваемого положения, либо о признании его конституционным, но в истолковании, данном Конституционным судом, то конкретное дело подлежит пересмотру в обычном порядке (в постановлении должно содержаться указание на пересмотр). Если же пересмотр невозможен без внесения изменений в правовое регулирование, то КС РФ указывает, что пересмотр должен быть осуществлен после внесения таких изменений в соответствующий закон или нормативный акт.

Но в жизни нередко случается, что пока суд да дело, поезд, как говорится, уже ушел. Что остается человеку?

Павел Крашенинников: Если пересмотр дела не может привести к восстановлению нарушенных прав, то КС РФ вправе указать на необходимость применения компенсаторных механизмов. В этом случае форма и размер компенсации определяются судом первой инстанции, принявшим решение по делу.

Если до принятия к рассмотрению жалобы была подана другая по тому же предмету, то Конституционный суд вправе указать на необходимость пересмотра конкретного дела заявителя. Давайте также скажем, что в законопроекте содержится ряд других положений, уточняющих полномочия и порядок конституционного судопроизводства, а также направленных на совершенствование организационных основ деятельности Конституционного суда.