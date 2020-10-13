Первое чтение в Госдуме прошли три законопроекта, которые президент внес после обновления Конституции. Депутаты одобрили новую редакцию законопроекта о правительстве и приняли поправки в законы о российской прокуратуре и Конституционном суде. Изменения направлены на повышение качества власти, укрепление суверенитета России, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, что граждане одобрили поправки в Конституцию в ходе общероссийского голосования. Чтобы внести новые нормы в законодательство, Владимир Путин внес восемь законопроектов о работе органов власти. Три проекта из "президентского пакета" были вынесены на пленарное заседание Думы во вторник.

В кабмин - через Думу или Совфед

Основные изменения предложены в отношении правительства - было решено не вносить правки в действующий закон, а принять новую редакцию документа и закрепить новые конституционные полномочия парламента по формированию правительства.

А именно: председатель кабмина, его заместители и федеральные министры (кроме министров "силового блока") будут назначаться президентом на должность после того, как их утвердит нижняя палата. "Назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами нашей страны, - заявил журналистам Вячеслав Володин. - Возрастет и ответственность депутатов за принимаемые совместно с правительством решения". Изменения, по его словам, положительно скажутся на качестве власти.

Что касается "силового блока" (минобороны, МВД, МЧС, минюст, МИД и другие федеральные органы исполнительной власти, которыми руководит непосредственно президент), то для него процедура несколько другая. Глава государства будет вносить представления по кандидатурам, а сенаторы - проводить консультации и информировать его в письменной форме о результатах.

В целом механизм формирования правительства меняется "кардинальным образом", подчеркнул председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (официальный представитель президента при рассмотрении пакета законопроектов по Конституции). При прохождении через парламент кандидат расскажет законодателями, как "он собирается работать, решать вопросы, касающиеся конкретного министерства", отметил он.

"Поскольку кандидатуру министра утверждает Госдума, то часть ответственности она берет на себя, - отметил глава комитета. - В результате изменений выиграет в первую очередь общество".

Депутат от "Справедливой России" Олег Шеин спросил у докладчика, хватит ли Госдуме недели на рассмотрение кандидатур министров (такой срок указан в проекте). Ведь обычно речь идет сразу о нескольких кандидатах, отметил он. "В течение недели и комитеты, и фракции способны принять решение, - ответил Крашенинников. - А если вы беспокоитесь об отпусках, то да, нас из них для этого вызовут".

Для консультаций в Совфеде по "силовым" кандидатурам, кстати, в законопроекте пока тоже прописан недельный срок. И вот тут возможны изменения - сенаторам могут дать больше времени, не исключил Крашенинников.

Новое качество власти

В новой редакции закона о правительстве также предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, обратил внимание он. Для этого подробно прописываются действия на тот случай, если Госдума не будет долгое время утверждать членов кабмина. Например, если нижняя палата парламента три раза отклонит кандидатуры вице-премьеров и министров, то глава государства сможет назначить тех, кого ему представит премьер, то есть без утверждения парламентом. Кроме того, президент сможет отправить премьер-министра в отставку без роспуска всего кабмина, подчеркнул Крашенинников.

В законопроекте о правительстве прописаны и новые полномочия кабмина - в первую очередь в социальной сфере. Закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти. Эта норма, по словам главы комитета, получит развитие в новом законопроекте о Госсовете, который будет внесен в ближайшее время.

Депутат от КПРФ Вера Ганзя поделилась мнением, что президентская власть в результате принятия закона усилится, и поинтересовалась, "не будет ли это нарушением принципа разделения властей". Павел Крашенинников в ответ подчеркнул, что этот принцип "как был, так и остается". "Руководитель страны у нас президент", - напомнил парламентарий. Благодаря новому закону, продолжил он, "появляются новые процедуры для назначения членов кабмина, что никакую тень на плетень не наводит". "Это важная для избирателей история, которая позволит эффективнее рассматривать кандидатуры", - акцентировал Крашенинников.

Новая редакция закона о кабмине отвечает на запрос общества на крепкую устойчивую государственную власть во главе с президентом, заявил, выступая от "Единой России", депутат Даниил Бессарабов. Документ позволит укрепить вертикаль власти. При этом усиление роли парламента, по его словам, необходимо для увеличения стабильности системы власти, чтобы был "услышан голос каждого жителя нашей страны". Ведь депутат - это представитель избирателей, напомнил он.

Прокуратура: принцип независимости

Поправки о прокуратуре менее масштабные, но все же система назначений также меняется кардинально, рассказал Крашенинников, когда депутаты перешли к этой теме. Так, до внесения поправок в Конституцию Генпрокурор и его заместители по представлению президента назначались Советом Федерации, напомнил он депутатам. Теперь "это прерогатива президента, которая осуществляется после консультаций с сенаторами". Процедура назначения в целом схожа с предусмотренной для министров "силового блока".

Назначение членов правительства через обсуждение в Госдуме повысит ответственность министров перед гражданами

Меняется подход и для назначения региональных прокуроров - ранее президент принимал решение по представлению Генпрокурора, согласованному с регионом. Но такой подход не отвечал принципу независимости прокуратуры от других ветвей власти, объяснил представитель президента по поправкам. Дело в том, что прокуроры следят за исполнением законов (в том числе регионов), так что решено поменять механизм. Президент по представлению Генпрокурора отправит кандидатуру в Совфед, а там проведут консультации.

Поправками также уточняются нормы о снятии прокуроров с должности. Прописывается и запрет на наличие у них иностранного гражданства либо вида на жительство.

В целом поправки усовершенствуют кадровую политику системы органов прокуратур. "Важно также, что этот законопроект будет действовать в системе другими законодательными актами", - подчеркнул Крашенинников, добавив, что на следующей неделе будут предложены изменения в судебной системе.

Суд приводят в нормы

Нормы о Конституционном суде также обсудили подробно. Вопросы из зала вызвало положение о том, что КС по запросу президента сможет проверять законопроекты (до третьего чтения). В КПРФ настаивали, что депутаты и сами разберутся с конституционностью. Однако Павел Крашенинников не согласился. Он напомнил о случаях, когда уже после принятия закона выявляются противоречия Конституции. А значит, такая норма нужна. К тому же, продолжил он, пока дело дойдет до КС, "сколько судеб может сломаться"? "Если президент увидит, что еще до своего принятия законопроект нарушает Конституцию, то он предложит посмотреть документ на соответствие ей, - заявил глава комитета. - Это очень правильная норма, которая защищает права граждан и юридических лиц. Такой предварительный нормоконтроль сможет снять огромное количество кризисных ситуаций. Избежать их заранее - на подступе".

А вот нормы о сверке с Основным Законом решений межгосударственных органов и международных судов возражений не вызвали, это защита суверенитета, согласились депутаты. В целом сделан важный шаг в укреплении КС как защитника национальных интересов России, заявили, в частности, в "Справедливой России".

На следующей неделе Госдума собирается рассмотреть оставшиеся проекты, внесенные президентом, в частности, в законы "О безопасности", "Об Уполномоченном по правам человека в РФ", "О Федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке".