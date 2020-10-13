Госдума приняла в I чтении законопроект о приватизации земель в нацпарках

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект, который разрешает приватизацию земель в населенных пунктах, расположенных на территориях национальных парков.

Документ разрешает передавать из федеральной собственности в региональную и муниципальную, а также приватизировать земельные участки, расположенные в зонах хозяйственного назначения. ​​​При этом сведения о границах населенного пункта, в котором расположен такой участок, должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

После передачи участков регионам и муниципалитетам появляется возможность приватизации земель юридическими и физическими лицами.

Ко второму чтению планируется внести в документ ряд поправок. В том числе - исключить возможность изменения границ нацпарков и добавить положения, направленные на обеспечение равенства прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах различных категорий особо охраняемых природных территорий.

Напомним, что сейчас земельные участки, которые находятся федеральных заповедниках и национальных парках, изъяты из оборота. А находящиеся в муниципальной собственности - ограничены в обороте.