Госдума приняла в первом чтении поправки о Конституционном суде

Госдума приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде, который был инициирован главой государства в целях законодательного оформления новых норм Конституции. Он позволит укрепить суверенитет страны, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подавляющее большинство граждан ранее одобрило изменения в Основном Законе в ходе общероссийского голосования по Конституции, напомнил журналистам глава нижней палаты. Один из законопроектов, который стал следствием сделанного гражданами выбора, - о Конституционном Суде. Самое главное в законе - его предлагается наделить правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов. "Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит, интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет", - отметил Вячеслав Володин.

Правом обращения в КС РФ с запросом о возможности исполнения указанных решений предлагается наделить президента, правительство, Верховный Суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Также указывается, что Конституционный суд сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов (до их принятия Госдумой в третьем чтении) и принятых законов (до подписания главой государства). Также это касается законов регионов - проверка будет до их обнародования губернаторов. Это новое полномочие, указал глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (официальный представитель президента при рассмотрении пакета законопроектов по Конституции).

Положение о проверке законопроектов вызвало возражение у коммуниста Веры Ганзи. Она отметила, что депутаты и сами могут определить конституционность того или иного проекта - зачем им "внешний контроль"? Докладчик напомнил о случаях, когда уже после принятия закона выявляются противоречия Конституции. А значит, такая норма нужна. К тому же, продолжил он, пока дело дойдет до КС, "сколько судеб может сломаться"? "Если президент увидит, что еще до своего принятия законопроект нарушает Конституцию, то он предложит посмотреть документ на соответствие ей, - заявил глава комитета. - Это очень правильная норма, которая защищает права граждан и юридических лиц. Такой предварительный нормоконтроль сможет снять огромное количество кризисных ситуаций. Избежать их заранее - на подступе".

Если Конституционный Суд не подтвердит конституционность закона или законопроекта, то документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию, заявил Крашенинников. При этом неподписанный или необнародованный закон возвращается, соответственно, в Госдуму или заксобрание региона, а законопроект - автору, для исключения неконституционных положений. После устранения нарушений законопроект может быть внесен повторно.

Законопроектом также предусматривается, что Конституционный Суд состоит из 11 судей (а не 13, как сейчас). Действующие судьи при этом продолжат осуществлять свои полномочия до их прекращения по общим основаниям. "11 - это оптимальное количество", - заявил Павел Крашенинников, отвечая на вопрос, справятся ли судьи.

Еще одна норма: к кандидату на должность судьи Конституционного Суда устанавливаются дополнительные требования в части отсутствия гражданства иностранного государства. Судьям запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Павел Крашенинников резюмировал, что законопроект обеспечивает нормы Основного Закона, направленные на защиту суверенитета нашей страны. "С помощью предлагаемых процедур и полномочий КС появляются механизмы для предотвращения ряда кризисных ситуаций не только в политической, но и в экономической сфере", - заявил он. Кроме того, новые нормы исключают предпосылки для неопределенности с исполнением решений Конституционного Суда. Еще важно, что закрепляются механизмы, направленные на единообразие применения законодательства, правовую определенность.