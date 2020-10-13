Госдума приняла в первом чтении поправки о прокуратуре

Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе прокуратуры, который был инициирован главой государства в целях законодательного оформления новых норм Конституции. Меняется порядок назначения прокуроров - изменения, в частности, направлены на повышение их независимости, объяснили в нижней палате.

Подавляющее большинство граждан ранее одобрило изменения в Основном Законе в ходе общероссийского голосования по Конституции, напомнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Один из законопроектов, который стал следствием сделанного гражданами выбора, - о работе прокуратуры. В поправках уточняются полномочия прокуратуры РФ, устанавливается новый порядок назначения на должности, вводятся ограничения и запреты для граждан, претендующих на замещение должности прокурора.

"Кардинальным образом меняется система назначений в прокуратуре", - подчеркнул глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (официальный представитель президента по пакету законопроектов по Конституции).

Так, до внесения поправок в Основной Закон генпрокурор и его заместители по представлению президента назначались Советом Федерации, напомнил он депутатам. Теперь "это прерогатива президента, которая осуществляется после консультаций с сенаторами". Указывается, что для проведения консультации по кандидатуре на должность генпрокурора президент направляет в Совет Федерации представление и другие материалы, характеризующие кандидатуру. У сенаторов есть неделя для ответа в письменном виде. Аналогичным образом - с рядом нюансов - уточняется порядок назначения заместителей генпрокурора.

Схожая процедура, кстати, вводится для министров "силового блока" в соответствии с законопроектом о правительстве, который прошел первое чтение на том же заседании.

Меняется подход для назначения региональных прокуроров. Ранее они назначались президентом по представлению генпрокурора, согласованному с регионом. "Поскольку органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законов, в том числе органами власти субъекта РФ, такой подход не отвечал принципу независимости прокуратуры от других ветвей власти", - считает Крашенинников. Новый порядок такой: генеральный прокурор вносит президенту представление по кандидатуре, затем тот направляет представление в СФ РФ, а сенаторам дается 10 дней, чтобы проинформировать о результатах.

Поправками также уточняются нормы о снятии прокуроров с должности. Прописывается и запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства, либо вида на жительство.

Павел Крашенинников сообщил, что предлагаемые в законопроекте изменения позволят привести закон о прокуратуре РФ в соответствие с новыми конституционными положениями, а также усовершенствуют кадровую политику системы органов прокуратур. "Важно также, что этот законопроект будет действовать в системе другими законодательными актами", - подчеркнул он, добавив, что на следующей неделе будут предложены изменения в судебной системе.