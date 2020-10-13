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13.10.2020 15:13
Рубрика: Экономика

Греф покинет совет директоров "Яндекса"

Текст: Светлана Ментюкова

Продление полномочий Германа Грефа на посту члена совета директоров компании "Яндекс" не значится в повестке дня годового собрания акционеров компании. Это следует из сообщения "Яндекса" для инвесторов о проведении 29 октября текущего года годового общего собрания акционеров Yandex NV.

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В сообщении, перечислены 9 вопросов, которые планируется предложить акционерам компании для принятия. В частности, утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год, а также "освобождение членов Совета директоров от ответственности перед Компанией за свое руководство в течение 2019 финансового года.

В повестке обозначены повторное назначение Аркадия Воложа исполнительным членом Совета директоров сроком на четыре года и повторное назначение Михаила Парахина неисполнительным членом Совета директоров сроком на один год. Вопрос о продлении полномочий членства главы Сбера Германа Грефа в повестке дня отсутствуют.

"Срок полномочий господина Грефа истекает на годовом Общем собрании акционеров 2020 года, и он не баллотируется на переизбрание", - говорится в документе.

Там также отмечается, что годовое собрание акционеров "Яндекса" пройдет онлайн по веб-трансляции.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Яндекс

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