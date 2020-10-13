Споры о том, кто же является величайшим теннисистом, возобновились после того, как испанец Рафаэль Надаль выиграл свой 13-й "Ролан Гаррос" и догнал швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах "Большого шлема". Теперь в их коллекции по 20 трофеев. Первая ракетка мира серб Новак Джокович пока остановился на 17 титулах.

К этой дискуссии подключили участников следующего после French Open турнира - St. Petersburg Open. На вопрос журналистов пришлось отвечать Карену Хачанову, который накануне вместе с Андреем Рублевым выбил из сетки первую сеяную пару британцев Джейми Маррея и Нила Скупски (6:7 (6:8), 6:3, 13:11). Он сделала выбор в пользу Надаля. "Джокович чуть моложе, многие ставят на него, - цитирует Хачанова пресс-служба питерского турнира. - Но я бы сказал, что Рафа".

Карен Хачанов: Многие ставят на Джоковича, так как он чуть моложе. Но я выбираю Надаля

Свой прогноз сделал и Энди Маррей, который до операции на бедре входил в так называемую "большую четверку".

- Дать точный ответ сложно, потому что мы никогда не знаем точно, как сложится жизнь. Кто-то может получить травму, столкнуться с такими же проблемами, как у меня, которые полностью меняют всю карьеру, - цитирует Маррея Metro. - Но я бы сказал, что борьба пойдет между Рафой и Новаком. Конечно, если здоровье не подведет и они закончат карьеру в одном возрасте.

Маррей, как и все, восхищался невероятным рекордом Надаля в Париже, который может завоевать там и 14-й, и 15-й "Шлем". Тогда он всего на одном "мэйджоре" возьмет столько же титулов, сколько Пит Сампрас за всю карьеру. Но вот загвоздка: такой уникальный успех на грунте совсем не гарантирует звание величайшего игрока. "Рафа не станет лучшим лишь благодаря этим титулам, - отметил Маррей в другом интервью Tennis365. - Нужно больше, но это трудно из-за Джоковича".

Наставник Новака, хорват Горан Иванишевич, упомянул еще один важный критерий оценки теннисистов - личные симпатии. Если говорить о зрительской любви, то за Джоковича точно не проголосуют.

- На мой взгляд, нужно учитывать количество недель во главе рейтинга, победы на "Мастерсах" и личные встречи. Но этот спор о лучшем игроке будет бесконечным, ведь в итоге все сводится к симпатиям, - приводит слова Иванишевича SportKlub. - Для меня величайший - Новак, для кого-то другого - Роджер или Рафа. Прийти к единому мнению здесь сложно. Наверное, Джоковича перестанут критиковать, только если он выйдет вперед в этой гонке за "Шлемами".