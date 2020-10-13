В Иерусалиме найдена "идеально точная" гиря времен Храма Соломона

В Израиле археологи обнаружили древнюю гирю, точность веса которой свидетельствует о передовых технологических навыках людей того времени.

Открытие совершили эксперты Управления древностей Израиля, а краткий отчет о нем опубликован на сайте Министерства иностранных дел этой страны.

Древний артефакт, датируемый периодом Первого Иерусалимского Храма или Храма Соломона (950-586 гг. до н.э.), был обнаружен при археологических раскопках рядом с западной стеной Храмовой горы в Иерусалиме. Гиря была изготовлена из известняка. Она находится в очень хорошем состоянии. Ее вес соответствовал известной единице измерения в два шекеля.

Как пояснили археологи, гиря имеет куполообразную форму с плоским основанием. В ее верхней части находится выгравированный египетский символ, напоминающий греческую букву "гамма". Этот символ обозначал сокращенную единицу измерения - "шекель".

Две линии в этом символе обозначают двойную массу, то есть вес гири составлял два шекеля. Ученые отмечают, что система измерения веса при помощи шекелей была распространена в период Первого Храма. Прежде всего, она использовалась для сбора ежегодного налога. Он составлял половину шекеля и взимался для жертвоприношений и содержания самого храма.

Предыдущие исследования показали, что в те времена вес одного шекеля составлял около 11,5 грамма. Таким образом, двойной шекель должен был весить около 23 граммов. В данном случае именно таким и оказался вес найденного груза. Точность веса, по мнению археологов, свидетельствует о передовых технологических навыках людей того периода и о том значении, которое уделялось точности в торговле и коммерции в древнем Иерусалиме.

"Круглый год, особенно во время паломничества, у подножия Храмовой горы наверняка собиралось много людей, - говорится в сообщении руководителей раскопок доктора Барака Монникендам-Гивона и Техиллы Либерман. - Местные жители и паломники, вероятно, торговали здесь, продавая и покупая предметы для жертвоприношений и подношений, а также еду, сувениры и другие товары. Например, обнаруженную гирю можно было использовать для точного измерения веса продуктов на рынке".