Сегодня на разных площадках ведется дискуссия о минимальном гарантированном доходе граждан.

В сентябре эта тема обсуждалась на рабочем совещании "Единой России" под руководством председателя партии Дмитрия Медведева. На прошлой неделе она поднималась руководителем нашей фракции в Госдуме Сергеем Неверовым на встрече с президентом, а во вторник вновь звучала на заседании Комиссии по подготовке программы "Единой России" на парламентских выборах 2021 года.

Отмечу, что минимальный гарантированный доход - это не безусловный базовый доход, который выплачивается государством всем гражданам вне зависимости от их статуса и который пока вводился лишь в качестве эксперимента в некоторых странах. Минимальный гарантированный доход предполагает, что совокупность всех выплат, полученных человеком из разных источников, не может быть ниже определенного уровня, необходимого для жизни.

В последнее время в России было сделано несколько важных шагов на пути обеспечения максимального числа людей таким минимальным гарантированным доходом. Прежде всего, с 2018 года минимальный размер оплаты труда стал устанавливаться на уровне не ниже величины прожиточного минимума. Добавлю, что пенсии и максимальное пособие по безработице тоже не могут быть меньше.

Кроме того, "Единая Россия" подготовила законопроект по защите минимального гарантированного дохода от списания за долги.

Напомню, что по действующему законодательству допускается списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50% зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют остаться без средств к существованию. Если же человек является индивидуальным предпринимателем или самозанятым, то у него за долги могут быть списаны вообще все имеющиеся средства. Таким образом, он оказывается в безвыходной ситуации. Именно на решение данных проблем направлен подготовленный нами законопроект, который предусматривает сохранение у людей средств, необходимых для жизни, при любых обстоятельствах.

Согласно этому документу, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, должен направить заявление в Федеральную службу судебных приставов, четко обозначив один счет в одном банке, на котором ему будет гарантироваться сохранение минимального дохода.

Данный законопроект особенно актуален в период пандемии, поэтому мы рассчитываем, что он будет принят в самое ближайшее время.

Но наша главная цель - поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане России имели доход не ниже величины прожиточного минимума. Об этом говорил лидер нашей партии Дмитрий Медведев.

Для реализации поставленной цели необходимо наладить подлинно адресную социальную помощь, учитывая все легальные доходы граждан. Пенсионный фонд планирует завершить создание такой системы учета к 2022 году. Она позволит выявить людей, зарабатывающих в совокупности меньше прожиточного минимума, и эти люди, написав заявление, будут претендовать на меры социальной поддержки в виде доплаты до минимального гарантированного дохода. При этом, конечно, доплаты не будут распространяться на тех, кто не работает, но проживает в семьях с доходами выше прожиточного минимума: например, на жен богатых мужей.

Эта цель вполне реалистична. Надеюсь, что она войдет в программу "Единой России" на выборах в Госдуму и будет достигнута в среднесрочной перспективе.